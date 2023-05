– Huszonhárom éve foglalkozom marionettel, húsz évesen láttam a Karromato társulat előadását és nekik köszönhetem, hogy elindultam ebbe az irányba – mondta el a marionett bábművész. Hozzátette: minden bábját maga faragja fából és szöveg nélkül, zenére mutatja be játékát.

A Rippl-Rónai Múzeum standján a gyerekek papírból készíthettek csontvázakat, valamint gyurmákból koponyákat díszítettek.

– Arcrekonstrukciót szemléltetjük a gyurmázással és hoztunk pisztolyt, kardot és sisakot is, amelyeket egy fénykép elejéig is felpróbálhattak – árulta el Őszi Zoltán múzeumpedagógus. Lehetett jelvényt is készíteni, golyózni egy óriási terepasztalon.

– Fél órája biztos, hogy játszik itt kisfiam, utána megnézzük a bábelőadásokat és nem maradhat ki a fagyizás, sütizés sem – mondta Tar Barbara. Kelemen Kata Kaposfüredről jött gyermekeivel a Városi gyerkőcnapokra. - Szeretünk ide járni, mert nagyon értékes, tartalmas előadásokat láthatunk – tette hozzá az édesanya.

Kikapcsolódás az egész családnak

– A X. Színházi Olimpia felhívására jelentkezett a magyar bábszínházi szakma és olyan nyolc lábon álló programot állítottunk össze, amelyben a szabadtéri báb és utcaszínházi fesztivál mellett szerepel kortárs előadás határon túli előadóktól, kiállítások tizenkét megye jogú városban – mondta el Pályi János, a Bábszíntér művészeti vezetője. Hozzátette: pünkösdtől Szent Iván éjig öt hétvégén át várják a gyerekeket a óriás bábosok, marionettisták, új cirkuszosok, kesztyűbábosok, interaktív játszóteres előadók.

– A fesztivál legfontosabb üzenete, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig jól érezzék magukat a sokrétű programokon a családok – emelte ki Pályi János. Megjegyezte: a Vaszary park egy kulturális tere a városnak, amelyet időről időre mély, de szórakoztató tartalommal kell megtölteni.