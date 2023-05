A Kötél Egyesület telephelyén izgatottan öltötték fel a gyerekek a védőfelszerelést, darus kocsiba is beszállhattak és még tűzoltást is láthattak. Mihályka Szabina, a somogyi katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője elmondta: évek óta hagyomány már, hogy gyermeknap alkalmából kinyitják a laktanyákat, szertárakat. – Az a célunk, hogy a gyerekek és szüleik is betekinthessenek a tűzoltók mindennapjaiba, idén harmincegy helyszínen hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók várták a látogatókat reggel kilenc órától délután négy óráig – tette hozzá.

Vármegyeszerte programokkal várták a gyerekeket három napon át. A gyermeknap alkalmából a kaposvári nagypiacon pandamacival fényképezkedhettek, volt gyümölcskóstoló, ugrálóvár, arcfestés és gyöngyöt is lehetett fűzni. Balatonbogláron a Platán téren ügyességi vetélkedők, buborék fújás, csillámtetkó és interaktív zenés műsorok várták a gyerekeket.