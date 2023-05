Érdemes családostul ellátogatni május 28-án a Gyermekvasútra, a Balatonfenyvesi kisvasútra, a Vasúttörténeti Parkba vagy MÁV-START Utasellátó bisztrókocsikon utazni a Balatonra. A vasúttársaság oldalán színezők és mesekönyv vár a kicsikre, továbbá Volánbusz-videók és foglalkoztató füzetek is elérhetőek, amik segítségével a gyerekek játszva ismerhetik meg a biztonságos, meggondolt, szabályszerű és kulturált közlekedés szabályait.

A gyermeknapi programok számos remek lehetőséget nyújtanak a családoknak a közös kikapcsolódásra, ehhez járul hozzá a MÁV-Volán-csoport is. Május 28-án, a 18 éven aluliak díjmentesen utazhatnak a Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton, ahol színes programokkal várják a családokat a hűvösvölgyi végállomáson, és gőzvontatású nosztalgiavonat is közlekedik.

A Vasúttörténeti Park, Európa legnagyobb interaktív vasúti parkja május 27-én és 28-án ismét otthont ad az egyik legsikeresebb hazai gyereknapi eseménynek. A program idén színesebb, mint valaha, a szórakozás mellett pedig a fenntarthatóság témája és számos edukációs program is nagy hangsúlyt kap. Gyerekkoncertek, változatos szórakoztató programok, előadások, játszóház várja a családokat.

A három napos hétvége remek alkalom a tóparti kirándulásokra is. Aki a Balatonfenyvesi kisvasúttal is tenne egy kört, vasárnap szintén meglepetésre számíthat a jegyvásárlásnál, a váróteremben pedig gyereksarkot alakítanak ki, hogy a várakozás ideje is szórakozással teljen a kicsik számára. Érdemes a Balatonra a Balaton InterCity-kkel utazni, ahol az Utasellátótól a vonat bisztrójában – tranzakciótól függetlenül – meglepetés ajándékokat kapnak a gyermekek vasárnap.

Érdemes felkeresni a MÁV-Volán-csoport weboldalát is, ha hosszabb útra indulnak a hétvégén. A MÁV-START ingyenesen letölthető színezőivel, illetve a Vonatmesék könyv online elérhető változatával teheti szórakoztatóbbá a gyerekek számára az utazást. A Volánbusszal pedig a gyerekek játszva ismerhetik meg a biztonságos, meggondolt, szabályszerű és kulturált közlekedés szabályait. Animált videókból tájékozódhatnak például arról, hogy miért fontos utazás közben kapaszkodni, rászoruló utastársaikat segíteni, az autóbuszt tisztán tartani, vagy éppen leszállás után alaposan körülnézni. Foglalkoztató kisfüzetek, kivágható makettek, kvízjátékok várják a legkisebbeket, hogy vidáman ismerkedhessenek a közösségi közlekedési eszközökkel.

A gyereknapi programok részletei és az online tartalmak elérhetőek a MÁV-Volán-csoport oldalán: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/gyereksarok