Két kutya szaladt Szecskó Mónika előtt, amikor kaput nyitni igyekezett nekünk. Maya, a póniló is érdeklődve figyelte érkezésünket, miután végigdöcögtük a hosszú dűlőút minden kátyúját. Három kecske és néhány tyúk is színesíti a 6700 négyzetméteres területet, ahová Mónika egy gyógynövénykertet álmodott. Nincs egy éve, hogy a pár a gyümölcsöskertet választotta otthonának, ahol akkor csupán egy présház állt. Azóta rokonok, barátok segítségével egy kisebb házat is felépítettek, amelyhez két oldalon hatalmas esővízgyűjtő tartályokat csatlakoztattak. Az állatoknak is építettek istállót és akolt. A közgazdász Mónika és a fuvarozással foglalkozó Richárd egy kirándulás kapcsán jöttek rá, hogy a Zselicben szeretnének letelepedni. Egyikük erdőkkel, másikuk szántóföldekkel kívánta körbevenni magát. Somogyban megtalálták mindkettőt.