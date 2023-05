– Az idén még nem vizsgáltak, tavaly viszont kétszer is ellenőriztek, s az adóhatóság is próbavásárlást tartott nálunk – mondta Meiszterics László kaposvári tűzifa-kereskedő.

– Alighogy lepakoltuk a fát, az ellenőrök rögtön megjelentek a helyszínen, s a vásárlónál elkezdtek érdeklődni. Arra is kíváncsiak voltak, hogy az illető olyan árut vett-e át, amit tőlünk rendelt, kapott-e számlát, s elégedett-e a fa minőségével.

A kaposvári tűzifa-kereskedő szerint az összes szabályt be kell tartani, s beérkező, illetve a kiszállított fa mennyiségét pontosan rögzíteni kell. Egyetlen köbméter tévedés sem lehet, a fegyelmezetlenségnek súlyos következményei lehetnek.

Meiszterics László szerint szinte előre borítékolható, hogy 2023-ban újabb vizsgálatot kapnak. Az új favásárlási idény rövidesen kezdődik, s a rohamos drágulás következtében a vevők minden bizonnyal még óvatosabbá válnak. Azt mondta, az akácfa köbmétere eddig 30 ezer forint volt az erdőn az egyik nagy forgalmazónál, április 15-től 39 700 forintra nőtt, s ehhez még hozzájön a szállítási költség.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Né­bih) adatai szerint Somogyban az ellenőrök 687 jogszerűtlen hirdetést vizsgáltak és töröltettek, valamint 45 köbméter faanyagot vettek zár alá vagy koboztak el. Kilenc cég tevékenységét függesztették fel a súlyos jogszabálysértések miatt. Somogy vármegye Baranya, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala mellett magas kockázati besorolást kapott e tekintetben.

Somogy kivételével a többi vármegye kockázati besorolása egy kategóriát romlott – derült ki a Nébih lapunkhoz eljuttatott tájékoztatójából. Vagyis Somogyban viszonylag állandó az illegális fakitermelés és kereskedelem helyzete. – A magas kockázati besorolás okai összetettek, ezért nem lehet egy vagy két jellemzőt kiemelni, az elemzéshez hat különböző hatóság és adatbázis, húsz adatát vettük alapul – írják összegzésükben. Hozzátették, hivataluk 2022 óta vizsgálja hasonló, bár egyre finomodó módszerekkel az illegális fakereskedelmet és az eddigi tapasztalataik alapján kijelenthető, hogy Somogyban rendre a mostanihoz hasonló állapotot regisztráltak.

Felvetésünkre – miszerint mi ennek az oka, s hogyan lehet változtatni ezen – azt közölték, nagyon fontos kiemelni, hogy a fokozott ellenőrzéseken túl a lakosság és a fogyasztók széles körű tájékoztatásával visszaszoríthatják az illegális fakereskedelmet, amire a Né­bih komoly hangsúlyt fektet.

A Nébih EUTR portálján a fogyasztóktól a legnagyobb cégekig mindenki megtalálja az őt leginkább érdeklő kérdésekre adott válaszokat.

Fotóillusztráció: Lang R.

Csaknem 64 millió forint a bírság



A Nébih EUTR hatóság országosan 2022-ben összesen 9791 helyszíni és adminisztratív ellenőrzést folytatott le, beleértve a hirdetések vizsgálatát is. Tavaly 8206 Facebook-hirdetést ellenőriztek, amiből 7829-et töröltettek. A helyszíni ellenőrzések száma meghaladta a kétszázat, s ezekhez kapcsolódva csaknem 300 adminisztratív ellenőrzést végeztek. Összesen 357 érdemi döntést hoztak jogsértések miatt, s 63 millió 617 500 forint erdővédelmi bírságot szabtak ki.

A közúti és telephelyi ellenőrzések során felderített, illegális eredetű fa és fatermékkel kapcsolatban hozott intézkedések eredményeként tavaly 491 köbméter tűzifát koboztak el, ami közel 24 kamionnyi rakománynak felelt meg.