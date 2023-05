Zene, tánc, sport

A Balaton bulicentruma minden évben emeli a tétet, nemcsak a fellépők, de élmények tekintetében is igyekszik még több újdonsággal kedveskedni a látogatóknak.

Idén a koncerteket követően már öt különböző tánctéren mehet majd az ereszd el a hajam,

sőt hétvégente nappal is állandó helyet kapnak a beach partyk a vadonatúj Tezenis stage-en.

Fotó: Plázs hivatalos

A könnyűzenei élet színe-java

A Plázson ezúttal is megfordul a hazai könnyűzenei élet színe-java. Legendás zenekarokra és a legaktuálisabb előadók nagykoncertjére is bulizhatunk, így a Plázs koncertnaptárjában olyan nevek szerepelnek, mint például Beton.Hofi, Pogány Induló, Ákos, Azahriah, BSW, Majka, T.Danny, Edda, Dzsúdló, Follow The Flow, Analog Balaton, Neoton, Curtis, Halott Pénz, Carson Coma, Horváth Tamás, Nótár Mary, Rúzsa Magdi, Kowalsky meg a Vega és Fenyő Miklós.

A siófoki nyár már nem is lenne igazi a Plázs állandó háziasszonya, Metzker Viktória és barátai nélkül, akik idén is minden pénteken a Plázs Arénában szolgáltatják a talpalávalót.

A tavalyi nyár egyik kedvence, a már gyakran hetekkel előre teltházas hajós bulik is visszatérnek a Baharttal közös szervezésben, többek között a fedélzeten Methaval és Peter Maktoval.

Egy külföldi világsztárt, Deborah De Luca-t is köszönthetünk majd a Plázs színpadán és természetesen nem marad el a közönségkedvenc Balatoni Retro Láz és a WeLove Balaton Festival sem.

Fotó: Plázs hivatalos

Grand Opening

A nyitóhétvégén egy háromnapos bulisorozattal ünnepelhetjük meg, hogy végre ismét eljött a nyár! Május 26-án ByeAlex és a Slepp nyomják le a rajt gombot, az ő koncertjüket pedig a Wannabe Beach party követi. A pénteki bemelegítés után szombaton érkezik a Plázs Grand Opening, ahol

az elmúlt nyár egyik legnagyobb slágeréért, az Úristenért felelős Valmar nagykoncertje durrantja be az estét.

Valmar után több helyszínen folytatódik a hajnalig tartó tánc, a hangulatért olyan dj-k felelnek majd, mint Bárány Attila, Bréda Bia, Crotter, Daniel Weirdo, Elektra, Gabriel Dancer, Jauri, Koósz Milán, Metzker Viki, Purebeat, Pumped Gabó, Regan Lili, R92, Stephanie, Varning és Yamina. És még közel sincs vége a hétvégének. Vasárnap ugyanis Szezonnyitó Fergeteg Party csábít mindenkit a partra: a színpadon Republic nagykoncert lesz, utána az Arénában Kozmix koncert-show következik, a fergeteges hangulat felelőse pedig természetesen ezúttal is Dj Dominique. Ráadásul másnap munkaszüneti nap, úgyhogy semmi sem szabhat gátat a reggelig tartó szórakozásnak.

Nyitókép: Plázs - hivatalos

forrás: likebalaton.hu