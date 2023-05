A földgázt kereső próbafúrások előtt régészek vették birtokba a területet, akik előzetes elképzelésekkel érkeztek. Tudták, hogy a falu környéke ősidők óta lakott vidék volt, mert jó a természetföldrajzi környezete. – Azt kaptuk, amire számítottunk – felelte érdeklődésünkre Somogyi Krisztina, a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum régésze. Egy több korszakos település képe bontakozott ki a munkájuk nyomán, mert egy vízfolyás partján lévő emelkedőn több korszakban is megtelepedtek az emberek errefelé.

– Megtaláltuk egy falu maradványait a középső neolitikumból, ez egy hétezer éves települést jelent– mondta Somogyi Krisztina. – Feltártuk egy késő bronzkori település alapjait is, ami 3500 éves lehetett. Később a kelták is megtelepedtek a vidéken a római hódítás előtt. Ebből a korból egy házikó maradványait ástuk ki és a hozzá tartozó szemetes gödröt. A legnagyobb lakosság az Árpád-korban élt a faluban. Találtunk egy temetőt, ami a török hódoltság után keletkezhetett a XVIII. században. A katonai térképeken szerepel és nem az Árpád-kori templomhoz tartozik, mert később létesült. Nem kellett feltárni a sírokat, mert a beruházás kivitelezése nem érintette, viszont most meglettek a határai.

Nem beszélhetnek szenzációs felfedezésekről, ehelyett az adott korszakban megszokott és elvárt kisebb leleteket találtak, mégis a szakértők szerint azért hasznos egy ilyen ásatás, mert Dél-Somogyban sok a régészeti hiátus, miután nincs sok nagyberuházás erre. Ezért információt jelentenek a kisebb ásatások is, essen szó bármely korszakról. Most kiderült, hogy a neolitikumban ugyanolyan településszerkezet mutatható ki Csokonyavisontán, mint Észak-Somogyban. Ez sem volt meglepetés, de örömteli, hogy új adatokra bukkantak, tette hozzá az ásatásvezető.

Még egyszer visszatérnek a 67-es útra a régészek

Nem állnak sok munka előtt a somogyi régészek. Egy próbafeltárásra készülnek egy kaposvári beruházást megelőzően, és még májusban vissza kell menniük a 67-es úthoz, ahol már egyszer befejezték a munkát. Rádpusztán még egy régészeti megfigyelésre érkeznek majd, mert az útépítés szemmel láthatóan lassan már befejeződik. A kaposszentjakabi apátság várható felújítása kapcsán is megfigyelést terveznek. Jelenleg a múzeumban az ásatások dokumentumait rendszerezik. Új szerzemény címmel kiállítást rendeznek majd a régészeti leletekből, melyet a látogatók is megtekinthetnek majd. Mindez a vármegyeháza épületfelújításának függvénye, de a tervek szerint a nyári turistaszezon előtt megnyílik.