Újabb rendelkezés okoz riadalmat az autós társadalomban, így Somogyban is. A rendőrség kihirdette, hogy vége a türelemnek, a bocsánatos bűn fogalmának bővebb értelmezését pedig a továbbiakban a templomokra bíznák. Mert ők semmilyen mértékű sebességtúllépést el nem néznek május elejétől.

Nekünk somogyiaknak eddig is komoly traumát okozott, ha Szombathelyről kaptunk hivatalos levelet. Mert annak mindig az volt a vége, hogy bizony valamilyen fokú kihágást követtünk el, melyért a megbánáson túl, komoly árat fizethettünk. Ebből mostantól sokkal több lesz egy ideig, ebben biztos vagyok.

Néhányan azt gondolják, hú de jó, végre szerzett be a rendőrség olyan tévedhetetlen eszközöket, melyek állandóan tévedhetetlenek. Ám ez természetesen nem így van. Egyszerűen nagyobb bizalmat fektettek eszközeikbe, még ha a mi kárunkra is. Vitázni természetesen továbbra is lehet, csak a gyakorlat azt mutatja, nem érdemes.

Az is tévútra visz minket, ha azt gondoljuk, hogy megérett az idő erre a rendelkezésre, hiszen a járműpark olyannyira megfiatalodott, hogy nincs már autó, melynek órája tévedhetne, akár egy fikarcnyit is. Leáldozott a varázsműszakival ellátott ezer­éves kotláknak, mindenki tűpontos műszeregységek mögött gépészkedik. Na ez talán még nevetségesebb feltételezés…

A magasztos cél – a közlekedés biztonságának javítása – mögé természetesen nem illik benézni mindenféle financiális okokat keresve magyarázni, miért lett az amúgy is betonkocka-rugalmasságú közlekedési kultúra most még egy kicsit merevebb. Mert az eddig nagyjából életszerű gyakorlatot (mindkét fél tévedhet) rúgták most fel, és cserélték despotikusra: én megmondom mi van, te meg igazodsz.