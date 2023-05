Kaposszerdahelyen startra készen várták, hogy pályázhassanak a Magyar Falu Program aktuális lehetőségeire.

– Utat, járdát, hidat szeretnénk felújítani. Nagyon kedveljük ezt a pályázati lehetőséget, mert könnyű az elszámolás, ami nagy segítség. Gyors a pályázati döntés, és a döntést követően hamar megjön a pénz is, ennek köszönhetően kevésbé vagyunk kitéve az inflációnak – mondta érdeklődésünkre Prépost László polgármester, aki szerint óriási lehetőség a falvaknak a program.

Eddig is sok minden valósult meg a Magyar Falu Program segítségével nálunk – tette hozzá. Egyebek mellett kommunális eszközöket, például fűnyírót, elektromos kaszát vásároltak. Utakat újítottak fel, de új játszóteret is építettek.

Jutában is nagyon várják, hogy ismét beadhassák igényeiket. Belső utak javítására, járdafelújításra pályáznának.

– Mindenre pályáztunk, amire csak lehet, az elmúlt nyolc évben összesen egymilliárd forint értékben fejlesztettük a település infrastruktúráját – mondta Major János polgármester. 10 millió forint értékben 300 méternyi járdát, vagy 45 millióból 800 méternyi utat szeretnének rendbe tenni a településen. Ha a pályázat engedi, akár mindkettőt szeretnék megvalósítani – avatott be terveibe a településvezető.

A települések 10 millió forintig járda-, vagy 45 millióig út-, vagy hídfelújításba kezdhetnek, ha sikeres a pályázatuk. Június 14-től, egy hónapon át adhatják be igényeiket, amelyeket még a nyár végéig elbírálnak.

– A 2023-as évben a háborús szankciók és a rezsiköltségek „átszervezték” az életünket. A Magyar Falu Program szempontjából szeretnénk, ha nem állna meg a folyamat, ezért csökkentett összeggel ugyan, de folytatjuk a falvak fejlesztését. Most a legnépszerűbb forrásigényt lehet igénybe venni, ami az utak és járdák felújítására fordítható – mondta Gelencsér Attila, Kaposvár és térségének ország­gyűlési képviselője.

A program a falusi életminőség javítására 2019 óta nyújt jelentős támogatást az otthonfejlesztés, az alapfokú oktatás, egészségügyi ellátás terén, valamint a szociális szférában és infrastrukturális beruházásoknál.