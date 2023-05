Hamar elterjedt az interneten a videó, melyen vadászgépet szállítanak közúton Kadarkútra a közelmúltban. Az eset kapcsán volt, aki már katonai hadműveletről beszélt, ám Horváth Istvántól, az Aviátor Repüléstörténeti Alapítvány elnökétől megtudtuk, hogy az új kiállítóhelyükre érkeztek a légijárművek, ahol többek között már helikopterek is várták a Szuhoj vadászbombázókat. Az alapítvány elnökével beszélgettünk legújabb podcastünkben, amelyből kiderül, hogy nyáron a nagyközönség is megcsodálhatja a katonai járműveket. Ezeket speciális trélerekkel hozták Siófokról és Szolnokról. Két Szuhoj vadászbombázó, egy L–39 Albatros kiképző repülőgép és három Mi–2-es helikopter került Kadarkútra. Az egyik helikopter 27 éve állt, most már működőképes. Horváth Istvánról megtudtak azt is, hogy vált hobbijává a repülés. Az alapítvány elnöke tiszthelyettesi iskolát végzett, majd az An-26-os szállítógéppel kezdte pályafutását 20 évesen. 1983-ban került Taszárra és onnan ment nyugdíjba. Nagy szívfájdalma, hogy megszűnt a repülős műszaki képzés Kadarkúton.