Zsiga Csabával beszélgettünk, akit a legtöbben úgy ismernek, mint jótékonykodó kerékpáros. A fonyódi férfi beteg gyerekekért is tekert már adománygyűjtő akcióban, mivel maga is betegséggel, melanómával küzd. A podcastben a bringás azt is elárulta, hogy bőven száz kiló feletti súllyal ült először országúti kerékpárra, amit nehezen hajtott, de 2018-ban néhány hónap alatt majdnem ötven kilót leadott, hogy a tekerés is jobban menjen. Az első adománygyűjtő akcióján fogadásból hét órán belül kellett körbe tekernie a Balatont, amely 200 kilométeres távot jelent. Ezt sikeresen vette, így 100 ezer forintot nyert egy daganatos beteg kislánynak. Később teljesített ezer kilométeres túrát is. Zsiga Csaba az életmódváltásáról, a szűrővizsgálatok fontosságáról is beszélt legújabb podcastünkben, de azt is megtudhattuk most éppen milyen akcióra, tekerésre készül a balatoni bringás.