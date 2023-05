Bár az eseménynek önmagában nincs nagyobb jelentősége, azonban a legutóbb beíratott személye már nem szokványos: az új „olvasó”, Szöllősi Máté Dávid ugyanis a múlt hónapban töltötte be az első életévét. – Nem csak a meséket hallgatja nagy figyelemmel, de nagyon szereti nézegetni a képeket is, otthon pedig már nem tudok mit a kezébe adni, így hát őt is beírattam a könyvtárba – indokolta a nem mindennapi döntést Máté édesanyja.

Csapó Tamásné könyvtáros elmondta, bár a látogatók között húszan a fiatalabb korosztályt képviselik, a többség azonban szépkorú, a rangidős a 96 éves Bódis Imréné.

A téka vezetője arról is beszélt, hogy 130 új dokumentum is került a polcokra, így már 1300 kötet közül válogathatnak az olvasók. – Közösségi tér is a könyvtárunk, ahol ismerősök találkoznak és osztják meg egymással az olvasmányélményüket is, de a jeles évfordulókra is odafigyelnek – tette hozzá. Mindezt megerősítette egyik legrégebbi olvasójuk, Gálné Takács Mária is, aki 1969 óta kisebb-nagyobb megszakításokkal látogatja a tüskevári könyvtárat. – Bár ma sem csupán a kölcsönzésről szól a tagság, abban az időben még nagyobb élet volt itt – emlékezett az egykori könyvtáros.

Egy másik nyugdíjas, Balogh Istvánné kiskorában nem szerette a könyveket, amiben szerinte az is közrejátszott, hogy büntetésből is olvasnia kellett. – Tizenkét éves lehettem, amikor mindez megváltozott, s tizenkilenc éves koromtól közel fél évszázadon át könyvesbolti eladóként dolgoztam – emlékezett vissza.

Csuháné Tilinger Katalin a pöttyös könyveket szerette, míg Neidert Imre csupán pár éve iratkozott be a feleségével a könyvtárba. Valamennyiüknek minden más helyett egy szép könyv jelenti a kikapcsolódást, de a könyvtárba is szívesen járnak, mert ahogy ők mondták, a tartalmas emberi kapcsolatok és a jó közösség legalább annyira fontos számukra.