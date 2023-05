Az eseményt a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Neveléstudományi Intézete és a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara szervezte meg a MATE Kaposvári Campusán.

A 16. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia – szakítva a korábbi évek hagyományaival – nem kapott tematikus alcímeket. A bírálati rendszerű konferenciára az idén csaknem 200-an regisztráltak az ország különböző egyetemeiről és a köznevelési intézményeiből. A tematikus előadások huszonöt szekcióba rendeződtek. Emellett két szimpóziumra és egy poszterszekcióra is sor került. Az eseményen magyar és angol nyelvű előadásokat is hallhattak a résztvevők.

A konferencia programját plenáris előadások is gazdagították. Csíkos Csaba, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének tanára a pedagógus és a tanuló együttes tevékenységén alapuló metakognitív támogatás jelentőségét tárta a hallgatóság elé. Stefanik Krisztina, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának egyetemi docense pedig az autizmus kognitív hátterére fókuszáló, a viselkedések megértéséhez keretet adó pszichológiai kutatásokba adott betekintést. A konferencia pénteken folytatódik. Huszonöt szekcióban hallhatók az előadások.