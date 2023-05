Két benzines robogót kapott kedden a Siófok Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület. Az Országos Rendőr-főkapitányság-Országos Balesetmegelőzési Bizottság támogatása tette lehetővé az 1 millió 250 ezer forintos fejlesztést. A járműveket Gazdag Ferenc, a siófoki szervezet elnöke és Kiss László, a csapat egyik tagja vette át. Poór Gyula, a somogyi polgárőr szövetség elnöke azt mondta: a robogók jó szolgálatot tesznek már a nyári idegenforgalmi főszezonban is. A motorok olcsóbban fenntarthatók, mint egy autó, s ráadásul vannak olyan helyek, ahová könnyebb eljutni a kétkerekűekkel, mint egy gépkocsival. A járműbeszerzést rövidesen folytatják, hamarosan három kerékpárt is vásárolnak.

– 2021-ben két benzines, illetve hat elektromos motort vásároltunk, s 2022-ben a három benzinesen kívül négy elektromos robogóval bővítettük a járműparkot – hangsúlyozta. – S ezen kívül 42 gépkocsit is használhatnak a szervezeteink.

Somogyban jelenleg 120 településen 85 polgárőr egyesület működik, 2640 taggal.