A legfiatalabb előadó általános iskolában harmadik osztályos, a legidősebb végzős gimnazista volt a 8. alkalommal megszervezett tudományos eseményen. A diákok különféle témákkal próbálták lenyűgözni a szakmai zsűrit.

Nemes Henrietta a Csökölyi Általános Iskola negyedik osztályos diákja a csökölyi fehér gyászról mesélt. – Ez a hagyomány a török korból származik – mondta Nemes Henrietta. – A viselet világviszonylatban is egyedülállónak számít. A ruhából már csak négy található meg az egész országban. Temetéskor már nem használják a fehér viseletet, csak a feketét. Azért veszett ki ez a szokás, mert amikor az idősek meghaltak, akkor eltemettették magukkal a fehér ruhájukat – tette hozzá a csökölyi diák.

Fotó: Lang Róbert

Horváth Réka a Déli Agrárszakképzési Centrum, Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 10. osztályos tanulója a Ponty takarmányozása csalánkivonattal címmel mutatta be kutatási eredményét. A több hetes kísérlet során azt vizsgálta, hogy ha csalángyökér kivonattal etetik a halat, mennyire változik meg a ponty íze, és tűnik el a jellegzetes iszap illata. – A csalán által a halak szervezetébe nem jut be az izoprén vegyület, ami az iszap ízt okozza – mondta Horváth Réka. – Hat hétig kísérleteztünk, ebben 90 hal vett részt. A végeredményre még várni kell, mert a halak nem nőttek akkorára, hogy megkóstoljuk, ezért továbbfolytatom a kutatásomat – emelte ki a diák.

Üst Norbert a Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola pedagógusa hat diákkal érkezett az eseményre. Lapunknak elmondta, a felsősök saját iskolájukban azt vizsgálták, hogyan tanulhat egy modern diák. A kísérlet során gondolattérképes és szövegkiemelős módszert próbáltak ki ötödik osztályos diákokon. Üst Norbert kiemelte, egyértelműen azt nem tudták megmondani melyik a hatékonyabb tanulási módszer, de a diákok a szövegkiemelést részesítették előnyben.

Bencéné Fekete Andrea, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus Neveléstudományi Intézetének igazgató-helyettese elmondta, a Dunántúli Mandulafa verseny célja, hogy a diákok érdeklődését minél korábban felkeltsék a kutatói pálya iránt, és felpezsdítsék a diákok tudományos tevékenységét. Bencéné Fekete Andrea hangsúlyozta, a tanulók a legváltozatosabb témákkal készültek. A legkisebbek az állatokról, környezetükről, hobbijukról tartottak előadást, a nagyobbak azonban már elővették a társadalmi problémákat is. Az eseményen hat első, öt második és három harmadik helyezett lett, és hat különdíjat osztottak ki.



Fotó: Lang Róbert

1. helyezett:

Varga Éva Viola: A természet titkos nyelve: beszélő színek

Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium, 3. osztály

Felkészítő tanár: Talliánné Papp Emőke

Kökény Dzsesszika Evelin: A csökölyi népviselet

Csökölyi Általános Iskola, 3. osztály

Felkészítő tanár: Somogyi Adél

Bubori Sára Alma: Legboldogabb emberek - Találkozás Down-szindrómásokkal

Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium, 5. osztály

Felkészítő tanár: Kovács Gáborné

Péntek Dániel: Lehet okos a fürdő?

Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium, 8. osztály

Felkészítő tanár: Kanalics Gábor

Knezics Donát: A tápláltság hatása a kukorica növényre

Déli Agrárszakképzési Centrum, Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum,

Szakképző Iskola és Kollégium, 11. osztály

Felkészítő tanár: Gyugyi-Szebényi Adrienn

Lakatos Léna: Green is the new sexy – Környezettudatos attitűd vizsgálata