A Balaton déli partján található Tourinformok közül egyedül a zamárdi iroda teljesített 2021-ben 90 százalék felett, s azóta büszkén viseli és kommunikálja a kiváló iroda címet, amelyet igyekszik is megtartani. A két éve felújított Tourinform Zamárdi minden szempontból megfelel a mai kor elvárásainak, és egész évben várja a betérő vendégeket. A Tourinform irodák sajátsága, hogy bár közös franchise tagjai, nincs belőlük két teljesen egyforma az országban. Munkájukat a Tourinform Minőségbiztosítási Rendszer hangolja össze, de a helyi adottságok, a fenntartók, a környezet is jelentős befolyással van a mindennapi működésükre.

A zamárdi iroda közelében található attrakciók, vonzerők erősen befolyásolják a látogatószámot is. Itt található ugyanis a Balaton leghosszabb ingyenes szabadstrandja, amelyet évről évre egyre többen keresnek fel, növelve a település ismertségét. Az iroda szolgáltatásainak bővítését mindig a fogyasztói igényekhez alakítják, és mint mindenütt, itt is nagyon sok múlik az irodavezető proaktivitásán.A felújításnak, bővítésnek köszönhetően a kerékpárkölcsönzésen felül az iroda ma már bérelhető elektromos rollerekkel, nordic walking túrabotokkal is rendelkezik.Az épület előtt kialakított árnyékos pihenőhely pedig közkedvelt megállópontja a közvetlenül az iroda mellett elhaladó Balatoni Bringakör közönségének. A Tourinform Zamárdi csapata csupán két főből áll, az iroda- és egyben intézményvezetőből, továbbá egy turisztikai referensből. Az intézményi formába olvasztott iroda a Tourinform feladatain kívül a település közművelődési tevékenységeit is ellátja, így munkakörük szerteágazó és színes. A lelkes kis tourinformos csapathoz nyáron egy-egy főiskolás vagy egyetemista is csatlakozik a látogatók teljes körű kiszolgálása érdekében.

Fotó: Tourinform.hu



A legnépszerűbb helyi attrakciók

Zamárdi legkiemelkedőbb turisztikai attrakciója vitathatatlanul a 3,5 kilométeres ingyenes szabadstrandja. A területet nemcsak folyamatosan tisztán tartják, de a strandfelügyeletnek és a közvetlen rendőrségi kapcsolattartásnak köszönhetően teljesen biztonságosnak is mondható. Értékmegőrzők, bababarát szolgáltatások egészítik ki az egyébként is jól felszerelt partszakaszt.

A település szlogenjét is ihlető Balaton szíve tér a szoborral és a szerelmesek hídjával szintén ikonikus – nem véletlenül kedvelt kültéri helyszíne esküvőknek is.Garantált a legszebb kilátás a Kőhegyi-kilátóból, ahonnan a Tihanyi-félsziget teljes egészében, de a keleti partszakasz is gyönyörűen belátható.

A számos szabadidős lehetőség közül a Zamárdi Kalandpark az egyik legkedveltebb, ahol családok, csapatépítő társaságok, iskolás osztályok több órányi szórakozása biztosított.

2023-ban kihagyhatatlan

A Tourinform Zamárdi nyári túravezetése idén digitális tartalommal egészül ki. QR-kódos rendszert alakítottak ki és telepítettek a látnivalóik mentén, így az információk nemcsak helyben hangzanak el, de a séta végeztével írásban is megmaradnak a vendég mobilján.