A kereskedők igyekeznek ezt kihasználni, sok esetben ismert embereket felhasználva a reklámozáshoz, hogy hitelesnek tűnjenek. Hogyan lehet kiszúrni, ha átverésről van szó? Mit tehetnek a fogyasztók? Ehhez adott tippeket Jánvári András, e-kereskedelmi szakértő, a Multi-vitamin.hu ügyvezető igazgatója.

A celebek tudta nélkül vezetik meg a fogyásban reménykedőket

Jánvári András hangsúlyozza, hogy az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki elérje a kívánt nyári formáját. „Sokan azonban türelmetlenek vagy egyszerűen csak lusták, így inkább más alternatívákhoz folyamodnak. Ilyenek a gyors fogyást ígérő tabletták vagy porok, amiket sok esetben ismert emberekkel próbálnak hitelessé tenni – gyakran a tudtuk vagy beleegyezésük nélkül.”

A márkák nem tehetnek ígéreteket

„Apróságnak tűnhet, hogy odafigyeljünk a hirdetések vagy reklámok megfogalmazására, azonban ez jelentheti a kulcsot ahhoz, hogy felismerjünk egy lehetséges átverést. A márkák, forgalmazók és kereskedők a szabályok szerint nem tehetnek ígéretet azt illetően, hogy egy termékkel mennyi súlyt lehet veszíteni adott idő alatt. Az elképzelhető, hogy valaki saját magáról állítja, hogy ez megtörtént vele, azonban például azt ígérni, hogy »adott termék fogyasztásával 10 nap alatt 10 kg-ot lehet fogyni«. Tehát sem ígérni, sem ígérethez hasonlító dolgot nem lehet állítani! Ha ez megtörténik, akkor tudnunk kell, hogy sajnos átverésről van szó” – hívta fel a figyelmet Jánvári András.

Mit lehet tenni az átverés ellen?

„Az első és legfontosabb tanács, hogy csak olyan oldalról rendeljünk, ahol ÁSZF alatt megtalálható magyar cég telefonos ügyfélszolgálattal. Az bőven nem elég, ha ki van írva, hogy 30 napos garancia és hasonlók. Hiszen hogyan hajtunk be bármilyen garanciát, ha nem elérhető a cég, amelyik hirdette?” – teszi fel a kérdést a szakértő. Még biztosabbra mehetünk, ha megkeressük, hogy hol kapható fizikai boltban az adott termék, ahol az eladókat is megkérdezhetjük a tapasztalatokról, vásárlói visszajelzésekről. „Ha megnéztük az oldalt és nem volt található cégnév és mindenhol csak a »leadott kilókról beszél«, akkor érdemes a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, hiszen az ő feladatuk kivizsgálni, majd orvosolni az adott problémát” – mutatott rá a szakértő. Ezekben az esetekben félretájékoztatásról vagy fontos információk szándékos elhallgatásáról van szó, így a vásárlók tudatos megtévesztése történik. „Azért is nagyon fontos az ilyen eseteket jelezni, mert sokan még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy átverhetik őket, és megvásárolják a gyors fogyást ígérő termékeket” – hangsúlyozta a multi-vitamin.hu ügyvezetője.

Nincs biztos megoldás

Nincsenek biztos megoldások, hiszen mindenkinek másként működik a szervezete, hormonjai, anyagcseréje és élethelyzete. „Például nem várható el egy 3 gyerekes anyukától, hogy naponta edzőterembe járjon, vagy egy nehéz fizikai munkát végző személy mindig koplaljon. Változtassunk a korábbi szokásainkon, mindenből kevesebbet, folyadékból többet, a finomított cukrokat kerüljük. Fogyókúrás szerekre azt szoktam mondani, hogy segíthetnek és magam is használok a segítség érdekében. A fontos, hogy ne csodát várjunk tőle, hanem mankónak tekintsük” – mutatott rá a szakértő. Éppen azért működnek még mindig az átverések és megtévesztések, mert sokan inkább hisznek a „csodákban”, minthogy időt és energiát tegyenek abba, hogy változást érjenek el. „A legrosszabb még, amikor egy-két hónap után, mikor elértük a kitűzött célt, teljesen visszatérünk a korábbi életünkhöz. Ilyenkor szoktak ugyanolyan gyorsan visszajönni a kilók, mint ahogy lementek” – tette hozzá Jánvári András.

A fogyókúrás szerek népszerűségére is hatással van az infláció

Nagy általánosságban elmondható, hogy a fogyókúrás szereknek két „főszezonja” van, az egyik január legeleje, az újévi fogadalmak utáni néhány hét, illetve május-június, amikor közeledik a nyár. Ilyenkor a konditermek is jobban megtelnek, és fogyókúrás termékekről is sok reklám jelenik meg. „Idén viszont ezt teljesen „elmosta” az infláció. Tapasztalatunk szerint is jóval kevesebb ilyen termék fogy jelenleg, mint a korábbi években. Sokaknak az alapvető dolgok megvétele is gondot okoz, nemhogy még erre is több ezer forintot áldozzanak” – mondta Jánvári András a multi-vitamin.hu ügyvezetője.