Kaposvár legnagyobb és legrégebbi civil szervezetének elnökével, Kozári Miklóssal beszélgettünk legújabb podcastünkben. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület elnöke beszámolt a horgászat hazai kialakulásáról, népszerűvé válásáról és az egyesület történetéről, mely ma már civil szervezetként 8 embernek tud munkát adni főállásban. A beszélgetésből kiderül az is, hogy a Desedát napjainkban már a vadpontyok tavaként is tartják számon és népszerű versenyhelyszín nemzetközi szinten is. Kozári Miklós kiemelte: 12 év alatt 30 ezer vendégéjszaka köszönhető a horgászatnak és versenyeknek.