Az első munkálatok – a kedvező időjárás következtében – még az elmúlt év decemberében kezdődtek. Az egyik kivitelező ugyanis gépekkel kiásta, majd lefektette a tél, illetve a tavasz folyamán az új víz-gerincvezetéket, s ezt követően egyesével a lakóházak vízóra aknájához is kiépítette az új csöveket. Ezen a héten pedig már a REASZFALT Kft. nagyméretű munkagépeivel kezdték meg az új aszfaltburkolat terítését, amelyre még egy 2 cm vastag kopóréteg is kerül. Éppen ezért két napon át 6.30-tól 18 óráig nem lehet az utcákba be-, illetve kihajtani. Az ott lakóknak is a gépjárműveiket – akik használni szeretnék ezen idő alatt – a környező utcákban kell parkoltatniuk. A munkák jó ütemben haladnak, miközben – az előzetes tervek szerint – még a héten, a másik kivitelező munkatársai elvégzik a vízórákra való egyéni rákötéseket is. Az utcákban lakók régóta várták és most nagyon örülnek a korszerűsítésnek, mivel az utóbbi években gyakran fordult elő valahol csőtörés az érintett szakaszon. A József Attila utcában például már alig volt olyan ház, amely előtt ne kellett volna korábban felbontani a burkolatot. De volt olyan eset is, hogy egy helyen többször is be kellett avatkozniuk a DRV szakembereinek a váratlan csőtörés miatt. Az itteni munkákat követően, a napokban a Liget és a Tavasz utcák is új burkolatot fognak kapni.

Fotó: Kiss Kálmán