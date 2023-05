A keddi ünnepségen Michele Leoni, a cég marketingigazgatója beszédében kiemelte: több mint 100 szabadalom tartozik az olasz tulajdonú cégekhez, ezek mind saját fejlesztések, amelyekre minden dolgozó büszke lehet.

Cosimo Capuzzello, a Datasensing vezérigazgatója arról beszélt Balatonbogláron, hogy már húsz évvel korábban az induláskor is jelen volt, ezért különösen meghatározó egy ilyen kerek évfordulót ünnepelni. – Ez az első lezárt húszéves üzleti év, amely fontos mérföldkövet jelent számunkra, de egyben kiindulópontot is az új célok eléréséhez. Az elmúlt húsz év sikerének létrejöttében nagyon fontos szerepet játszottak a balatonboglári kollégák, ami bebizonyította: jó döntés volt befektetni 2003-ban és hét évvel ezelőtt is, amikor a gyárat megépítették.