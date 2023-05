– Mindenkinek a legfontosabb személy az életében az édesanyja, mert az első pár évünket velük töltjük szoros kapcsolatban – mondta Gutheil Gabriella, az online magazin szerkesztője. – Ilyenkor tanuljuk meg az életünk alapvető szabályait, beszélni és járni. Minden tőlük ered, ezért minden ember hálás lehet az édesanyjának.

Tündériek a nőnapi üzenetek, mondta Kálmánné Kovács Kata, aki munkáját felajánlva csatlakozott a kezdeményezéshez, és osztotta a palántákat. Sokáig egyedül nevelte a fiát, aki most 15 éves, őt már nem tudta elcsalni a rendezvényre, de virágot ültet az ő nevében is. Sőt a Zselic-kertvárosban is virágokat és textilfigurákat helyezett ki.

– Ez az egyik legszebb ünnepünk, aki édesanya, tudja ezt – mondta Balogh Orsolya, aki maga is kétgyermekes anya, van egy kisfia és egy kislánya. – A gyermekeimmel jöttem. Engem is köszöntenek, és én is köszöntöm az édesanyámat, anyósom is kap köszöntőt, és a dédi is él. A család mindennek az alapja, és a család középpontja a gyerek. Nekünk édesanyáknak minden napunk a gyermekeinkről szól, bár tesszük a dolgunkat, dolgozunk, de egy anyának nem múlik el egy órája sem hogy ne gondolna a gyerekeire.

– Azért szeretem anyut, mert nekem ő a világmindenségem! – mondta a 6 éves Nezdei Norina, aki nagycsoportos óvodás, és verset szavalt a rendezvényen. A résztvevőket köszöntötte Szita Károly polgármester, aki mindannyiunk nevében köszönetet mondott az édesanyáknak, hogy számíthatunk rájuk. Ő helyezte ki a táblát, ami a kaposvári édesanyák virágoskertjét jelzi ezentúl. Tavaly a Városligetben ültettek, de most azt tervezik, hogy a jövőben a történelmi múltú Berzsenyi park játszóterét érik majd körbe az anyák virágágyásai.