Pénteken készítették el és vették birtokba a Batthyányi Károly Általános Iskola diákjai a mezítlábas tanösvényt az intézmény udvarán. Szabóné Schwendtner Ivett földrajz, biológia és kémia szakos tanár ötletére hozták létre az ösvényt az öko programban szereplő iskolában. – A fenntarthatósági témahéten idén a biológiai sokféleség volt a középpontban, ezért olyan terméseket gyűjtöttek a gyerekek, amelyek élők, de azokat elengedte a természet, mondta Szabóné Schwendtner Ivett kérdésünkre. A cél az volt, hogy minél több élőlénnyel ismerkedjenek a gyerekek és minél több fajt ismerjenek meg a tanösvénynek köszönhetően.



A fiatalok így mohát, tobozt, murvát, homokot, fakérget, gallyakat, diót és kavicsot is gyűjtött. A tanösvény keretét az 5-ik B osztályba járó fiúk és osztályfőnökük készítették el. Ezt 12 részre osztották, amelyek mindegyikébe az osztályok által gyűjtött terméseket helyezték el pénteken a diákok. Miután elkészült a közös alkotás a gyerekek ki is próbálták, milyen testközelből megtapasztalni a természet kincseinek érintését. Volt, aki mezítláb haladt végig az ösvényen, de olyan is, aki zokniban próbálta ki.