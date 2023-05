A gyógyszerfejlesztés rendkívül időigényes és drága folyamat, hiszen akár 10-15 évig is eltarthat, míg egy készítmény az első lépésektől eljut odáig, hogy a betegek hozzáférhetnek a gyógyszertárakban, egy új hatóanyag előállítására pedig átszámolva akár háromszáz milliárd forintot is elkölthet egy-egy gyártó, fejlesztő vállalkozás. Az innovatív nemzetközi gyógyszeripari cégek azon társaságok közé tartoznak, amelyek a legjelentősebb arányban fektetnek be kutatás-fejlesztésbe, a tizenöt legnagyobb gyógyszeripari vállalat 2021-ben rekordösszegű, 133 milliárd dollárt fektetett K+F kiadásokba, ami 44%-os növekedést jelent 2016 óta.

A gyógyszerfejlesztési folyamat egyik legfontosabb részét képezik a klinikai vizsgálatok, amelyek csak Magyarországon évente közel 20 000 beteg számára teszik hozzáférhetővé a legújabb gyógymódokat, és amelyek évente átlagosan mintegy 100 milliárd forinttal járulnak hozzá a gazdasághoz. Május 20-án van a Klinikai Kutatások Világnapja, és ez a téma azért is lehet különösen érdekes számunkra, mert Magyarország nemzetközi szinten is élen jár ebben a tevékenységben. Hazánk szerepvállalása kimagasló Európában, a végzett vizsgálatok száma tekintetében a 10., míg a lakosságarányos betegszám vonatkozásában a 4. helyen állunk. Az OGYÉI honlapján lévő információk alapján idén április végén mintegy 100 kutatást engedélyeztek vagy kezdtek meg az országban.

A Pfizer a világ 2. legnagyobb klinikai kutatási programmal rendelkező gyógyszeripari vállalata, a társaság honlapja szerint 2023. május 2-án 101 innovatív terápia kifejlesztése volt folyamatban. A cég a gyógyszeriparban is kiemelkedőnek számít a kutatás-fejlesztési költések területén, csak 2022-ben 11,4 milliárd dollárt fordított klinikai kutatásokra. A Pfizernek többszáz gyógyszere elérhető világszerte, amelyek széles körű terápiás területeket fednek le, például az onkológia, a kardiológia, a neurológia, az immunológia és a fertőző betegségek kezelése terén.

A Pfizer Magyarországon több mint 30 éve van jelen és több mint 20 éve végez klinikai kutatásokat hazánkban. Ezek a vizsgálatok nemcsak a betegek számára kínálnak sokszor egyedülálló kezelési, gyógyulási lehetőségeket, hanem a kutatásban részt vevő szakemberek számára is komoly szakmai tapasztalatszerzést jelentenek. A vállalat globális klinikai vizsgálatainak hozzávetőlegesen 10-15 százaléka érinti Magyarországot is. A cég 2016 és 2020 között 14 milliárd forintot költött hazánkban új gyógyszerek és terápiák kutatására, illetve fejlesztésére, elsősorban az onkológia, a szív- és érrendszeri megbetegedések, az immunológia és a különböző gyulladásos megbetegedések területén. A Pfizer jelenleg is 45 klinikai vizsgálatot futtat, vagy készít elő Magyarországon, amelyekben 357 beteg vesz részt.

A vállalat évek óta együttműködik a négy nagy hazai orvostudományi egyetemmel, amelyek mindegyike bekerült az INSPIRE elnevezésű klinikai vizsgálóhálózatba. Ezekre a vizsgálóhelyekre kerülnek elsősorban a Pfizer új terápiáinak klinikai vizsgálatai, így a hazai egyetemek bekapcsolódhatnak az élvonalbeli kutatásba.