Majálist tartott a Gyertyánosi Parkerdőben szerdán a Honvédszakszervezetek Nyugállományú Tagozatának somogyi alapszervezete. Az eseményre a honvédség megalakulásának 175. évfordulója jegyében került sor, amit a tervek szerint további két rendezvény követ. – Fontosnak tartottuk, hogy oldva a covid okozta félelmet kimozduljunk a bezártságból, amelyre kiváló lehetőségeket kínált az évforduló és a szép környezet. Ezen kívül is szeretnénk minél változatosabb programokkal színesíteni a tagságunk mindennapjait, amelyhez minden jó ötletre vevők vagyunk- mondta a megnyitón Virág Zoltánné, az alapszervezet vezetője. A rendezvény legidősebb részvevője a 95 éves Sikes János volt, aki elmondása szerint a járványt szerencsésen átvészelte, bár ehhez négy oltást is kapott. - Mindig is közösségi ember voltam, tavaly ősszel pedig végleg elment a feleségem, azóta még nehezebben tudok megmaradni otthon- árulta el. Révész Imrének sem gyűlt meg a baja a vírussal, köszönhetően a szintén négy oltásnak. Amint lehetőség kínálkozott rá, ő is kimozdult hazulról, de a közösségben is szeret háttérben maradni annak ellenére is, hogy az összevonás előtt a taszári alapszervezetben vezetőségi tag volt. A találkozó hivatalos részében Virág Zoltánné emlékezett meg az évfordulóról és versek is elhangzottak, ebéd után pedig beszélgetve, kártyázva és a környékkel ismerkedve még sokáig együtt maradt a társaság.