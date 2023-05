A veszprémi várnegyed megnyitásával párhuzamosan a Veszprémi Érseki Pincészetnél is felpezsdült az élet. Elkészültek a 2022-as évjárat borai, a Vesprim Infula Blanc, Rosé és Rouge, valamint a Mandorla Rajnai Rizling és Sauvignon Blanc. Ezeket az érdeklődők már meg is kóstolhatták május 12-14. között, a veszprémi Érseki Palotában tartott rendezvényen. Idén májustól a Pincészet együttműködésre lépett egy bortársasággal, május 15-től boltjaikban és online felületükön is elérhetők a borászat italai.

Palackban az új borok

Elkészültek az Érseki Pincészet 2022-es évjáratú borai. Arról már korábban írtunk, idén új borcsaládokkal és új arculattal találkozhatnak a fogyasztók. A megújult címkékhez a veszprémi Érseki Palota dísztermének a festései adták az inspirációt. A kategóriák nevei is kötődnek a Veszprémi Érsekséghez. Az alapborok a Vesprim Infula nevet kapták – az infula szó püspöksüveget jelent.

A középkategória borai a Mandorla családnéven szerepelnek, ez az elnevezés a szenteket körülvevő mandula formájú dicsfényre utal, a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház üvegablakán a névadó szentet is ilyen mandorla veszi körül.

A prémium borok az 1277 nevet viselik, mert ettől az évtől foglalkozik szőlőtermesztéssel, borkészítéssel az Érsekség és jogelődje, a Veszprémi Püspökség.

Az új borok közül elsőként az alapborok, azaz a Vesprim Infula Blanc, Rosé és Rouge, valamint a Mandorla család két itala, a Sauvignon Blanc és a Rajnai Rizling került palackba, ezekből idén összesen 30.000 készült. Az új borokat május 12-14. között kóstolhatták meg az érdeklődők Veszprémben, a Gizella Napok keretében tartott várnegyedbéli eseményen.

– Jó érzés volt ott bemutatni az új borokat, ahonnan az inspirációt vettük az új címkéhez. Az vendégek arcán az elégedettség, a kóstolás okozta jó érzés látszódott, sok esetben elismerő bólintásokat is láttam. Számomra ez az igazi siker: boldog pillanatot szerezni a fogyasztónak. Volt olyan visszajelzés is, hogy

jó, hogy Veszprémnek van végre egy bora, ami ráadásul finom is

– összegezte a Gizella Napok tapasztalatait Benesch Antal főborász. Aki lemaradt a Gizella Napokról, annak lehetősége nyílik a későbbi hazai gasztró- és borfesztiválokon – például a Rozé, Rizling és Jazz Napokon vagy a veszprémi Gourmet Fesztiválon – megkóstolni az új borokat.

Munkák a birtokon

Május a hajtásválogatás időszaka a borászat két termővidékén, Mindszentkállán és Felsőörsön is.

– A szőlőn a fejlődő hajtások számát a metszéssel lehet szabályozni. A tőkén azonban nem mindig fejlődik annyi hajtás, mint amennyi világos rügyet metszéskor meghagyunk, ráadásul a rügyek egy része alva is maradhat. A tőkén található hajtásszám pontos beállítása érdekében fontos elvégezni a felesleges hajtások eltávolítását, azaz hajtásválogatást, más néven a zöldmetszést – mondta Benesch Antal, főborász.

A hajtásválogatás célja, hogy a megmaradt hajtások gyorsabban tudjanak nőni, javuljon a levelek fotoszintézise, így jobb lehet a metszési teljesítmény, csökkenthető a tőkék túlterheltsége, valamint a lombozat szellősé válása csökkenti a gombás betegségek kialakulásának kockázatát is.

