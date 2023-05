A felmérés szerint a magyarok többsége a nyaralásra, sportfelszerelésre és az éttermekre szánt pénzzel spórolt az elmúlt időszakban. Tartós élelmiszerekből, édességekből és ruházatból kevesebbet vagy olcsóbbat vásároltak.

Ságiné Papp Nikoletta kaposvári bolttulajdonos megkeresésünkre elmondta, tapasztalataik szerint az emberek vásárlási szokásai már majdnem egy évvel ezelőtt átalakultak. – Amikor a termékek elkezdtek jelentősen drágulni, akkor azt vettük észre, hogy az olcsóbb, saját márkás termékekből többet adunk el – hangsúlyozta Ságiné Papp Nikoletta. – A drágább táblás csokoládé helyett kisebb édességet vesznek inkább. Sokan keresik és várják az akciókat. Van dohányboltunk is, ahol azt látjuk, hogy a forgalom a 2016–2017-es szinten van már, magyarul kevesebbet költenek az emberek cigarettára. Az alkoholforgalom nem igazán esett vissza, sokan inkább átváltottak olcsóbb fajtára – tette hozzá az egyik üzlet tulajdonosa.

A felmérés szerint a magyarok a telekommunikációs szolgáltatásokról, a higiéniai termékekről és a gyógyszerekről nem akarnak lemondani. Gyöngyösi Benjámin, az egyik kaposvári patika tulajdonosa lapunknak elmondta, a vásárlók próbálnak spórolni a gyógyszereken. Sokan figyelik az akciós termékeket, illetve, ha valamelyik készítményből nagyobb kiszerelés is kapható, akkor inkább azt veszik meg. A gyógyszerész hozzátette, az elmúlt hónapokban valamelyest mérséklődött a forgalmuk, de ez nem jelentős.

Solymos Gábor, az egyik kaposvári utazási iroda ügyvezetője kérdésünkre elmondta, az embereknek nagy az utazási kedve, azonban a foglaltságon és az úti célon látszik, hogy igyekeznek spórolni. – Az olcsóbb, egynapos utazások felkapottabbak, mint tavaly – hangsúlyozta. – Korábban népszerű volt Törökország is, de olyannyira drágák lettek az utak, hogy kevesen akarnak odamenni. Horvátországban is emelkedett a szállások ára, ennek ellenére felkapott és kedvelt az Adriai-tenger – tette hozzá Solymos Gábor.

Fotó: Lang Róbert

Harkó Zsófia (Kaposvár): Nemrég építkeztünk, emiatt sok dologról lemondtunk. Most is figyelünk arra, hogy mire költünk. Az élelmiszerek havonta sok pénzt elvisznek, és a kisgyermeknek is vannak költségei. Nem kávézunk, nem dohányzunk, ezért inkább jó minőségű, de kevesebb terméket vásárolunk. A férjem szereti a piacon beszerezni a húst és a zöldségféléket is.



Fotó: Lang Robert Kaposvar

Bajók Sándor (Kaposvár): Természetesen igen, de egy fagy­laltot azért még megengedek magamnak. Viccet félretéve egyre többször figyelem az akciókat, és megpróbálok olcsóbban vásárolni. Amire muszáj, arra költök, de nem szeretek pazarolni és felesleges dolgokat megvenni. Nagyobb nyaralást sem tervezek, főleg nem külföldre, mert az most nem olcsó.



Fotó: Lang Robert Kaposvar

Magyar Lászlóné (Kaposvár): Muszáj spórolni, mert sokkal drágább minden. Egyedül élek, ezért a pénzt nagyon jól kell beosztanom. Felesleges dolgokat nem vásárolok és inkább mindenből kevesebbet veszek. Odáig egyelőre még nem jutottam el, hogy lemondjak valamiről, de ha további áremelkedés lesz, akkor elképzelhető, hogy még jobban „fogom” majd a pénzt.