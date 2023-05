Nagy Renáta Somogysárdon gazdálkodik háromezer négyzetméteren. Esténként körbejárja a terület egy részét, hogy a meztelencsigáktól mentesítse az ágyásokat. – Alig tesz meg az ember pár lépést, máris meztelencsigákba botlik – mondta. – Kedvező volt nekik a nyirkos időjárás.

Renáta mindent kipróbált már, úgy érzi, a házi módszerek kevésnek bizonyulnak a meglehetősen nagy területen.

– Kipróbáltam a tejsavós módszert, de annak, aki több ezer négyzetméteren gazdálkodik, ez nem lehetőség. A vegyszerezés nem jöhet szóba, próbálkoztam hamuval, tojáshéjjal, műanyag flakonnal, de semmi nem vált be igazán. – Vannak segítőim, egy indiai futókacsám, akinek állandóan a talaj közelében van a feje, folyamatosan szedegeti a csigákat – tette hozzá. – A mulcsozásban is meg kell találni a megfelelő egyensúlyt, mert azt vettem észre, hogy a csigák szeretnek megbújni alatta.

Egy fenntartható kertészkedéssel foglalkozó somogyi közösségi oldalon is központi téma volt az elmúlt napokban a csigainvázió. – Sokkal több a csiga, mint tavaly – mondta Váradi Ádám, a csoport adminisztrátora. – A napokban negyven palántát ültettem ki, amelyből egy éjszaka alatt ötöt tüntettek el a csigák.

Eddig az indiai futókacsa vált be leginkább a kiskertekben.



A kertészkedéssel foglalkozó Horváth Péter baja is meg­gyűlt a meztelencsigákkal. – Eddig az indiai futókacsa vált be a leginkább – osztotta meg tapasztalatait. – Ugyanakkor vannak olyan növények, mint a muskátli, a levendula, a törökszegfű, a harangláb és a gyűszűvirág, amelyeknek nem bírják az illóanyagát a csigák. Ezekkel is érdemes körbevenni az ágyásokat. Én ezt fogom tenni. Ha pedig dáliát ültetünk a kertbe, abban biztosak lehetünk, hogy odavonzza a csigákat egy helyre, ahol össze tudjuk szedni őket.

Az elmúlt két évben európai uniós szabályozás miatt több növényvédő szert is kivontak a forgalomból. Közöttük azokat is, amelyek a meztelencsigák állományát tizedelték meg az udvarokban.

– Van néhány engedélyköteles szer, ám a kiskertekben nem maradt más, mint a házi praktikák – mondta Füzi Tibor, a Vásárcsarnok mezőgazdasági boltjának tulajdonosa. – A 2023-as növényvédő szeres szakkönyvben a sörcsapdát ajánlják a meztelencsiga ellen. Ennek lényege, hogy a sört műanyag edénybe kell önteni, amelyet a védeni kívánt területen a talajba kell süllyeszteni. Erős fertőzéskor négyzetméterenként egy csapdát – tanácsolta Füzi Tibor.