Lengyel János, a Somogyi Hírlap főszerkesztője tájékoztatta a részvevőket a lappal kapcsolatos változásokról. Ezt követően Stikel János elnök beszámolóját hallgatták meg a küldöttek.

– 2022 a sok áldozatot követelő koronavírus járvány után a konszolidáció éve volt. A járvány és a szigorú intézkedések ellehetetlenítették a közösségeket, a klubok jelentős részében a tagság is megfogyatkozott. Sokak bizalmatlansága közepette csak fokozatosan indult be a szervezeti élet, miközben a rendkívül magas infláció is rányomta bélyegét a nyugdíjasok közérzetére. Csak az öregebbek emlékeznek olyan mértékű pénzromlásra, amely már tavaly óta sújtja a lakosságot, másfél millió idős társunknak okozva súlyos megélhetési gondokat– állapította meg Stikel János.

– Mindezek kiélezték a jelenlegi nyugdíjrendszer tarthatatlanságát, amelynek a átalakítását már évek óta szorgalmazzuk, a javaslatainkat azonban még csak válaszra sem méltatták a döntéshozók. Az inflációkövetőnek mondott emelés valójában a 2010-es szinten konzerválta az életszínvonalat, nem töltve be annak megőrzésére irányuló szerepét, az átlag alatti nyugdíjak vásárlóértéke pedig még folyamatosan csökken is. A ma nyugdíjasainak, azaz nekünk nincsenek évtizedeink a kedvező változásokat kivárni. Számunkra most van szükség a megbecsülést tükröző, a nyugdíjas lét méltóságát, tisztes megélhetést és életszínvonalat biztosító nyugdíjrendszerre – szögezte le az elnök.

Ezt követően Stikel János a legsikeresebb területről, a kulturális- hagyományőrző tevékenységről is szólt.

– Az újraindulás nehézségei ellenére a kistérségi és megyei szintű rendezvényeken túl több mint száz kulturális eseményt, klubrendezvényt, kirándulást, baráti találkozót bonyolítottak le a tagszervezeteink, amelyeken összességében több ezren vettek részt. Az újszerű programjaink, rendezvényeink közül főleg az egyházi énekek találkozója aratott nem várt nagy sikert – emelte ki az elnök.

Stikel János új közösségek létrehozását és a taglétszámok növelését jelölte meg a legfontosabb teendőnek. – A kilencvenes években alakult klubok, egyesületek természetes fogyását nem követte megfelelő szintű tagszervezés. Bár az emberek zárkózottabbak lettek és nem szívesen vesznek részt a közösségi életben, de vannak olyan nyugdíjasok, akik arra várnak, hogy megszólítsák őket. Új impulzusokra is szükség van, nyitni kell a fiatalabb generációk felé, bevonva őket a programokba. A zártan működő társaságok a kiöregedés miatt megszűnésre vannak ítélve – hangsúlyozta.

A pénzügyi helyzetről elhangzott: a szövetség megfelelő tartalékokkal rendelkezik és jó anyagi feltételekkel indult az idei év is. A küldöttgyűlés végén több évtizedes munkáért Kovács Lajos emlékplakettet vehetett át hat tagszervezet és hét tagszervezeti vezető, további öt szervezet és három klubvezető oklevelet kapott.