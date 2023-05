Az Eger-víz mentén, a Nagyvázsonyi várban, illetve a Malmok Völgye túraútvonal Vigántpetend és Monostorapáti közötti szakaszán belépőjegy nélkül, éjjel-nappal látogatható kiállításon 11 alkotó 13+2 alkotása látható. Szobrok, installációk, melyeket a táj, a helyi jellegzetességek és az itt élők történetei inspiráltak.

Ez a természet és a művészet találkozásából megszületett Tájművészeti Ösvény nemcsak azért példa nélküli, mert nincs még egy ilyen az országban, hanem azért is, mert mindenki, aki részt vett a létrejöttében – az itt élők és az összes ide alkotni érkező művész – egyként és szívből a magáénak érzi. Ahogy Kapolcs polgármestere, Márvány Péter a szokatlanul nagy, közel 150 fős érdeklődésre számot tartó megnyitón fogalmazott a Petendi Langalló teraszán: “A saját bőrömön tapasztaltam, hogyan lettem magam is észrevétlenül részese ennek az alkotóhétnek. Nem is tudom, hogy történt, de egyszer csak a házunk mögötti zsilip tetején ültem, és helyeztük fel a végleges helyére az egyik műalkotást. Azt hiszem, ez itt a legfontosabb: a részvétel. Az önzetlen részvétel pedig közösséggé formál minket” – emelte ki a kapolcsi polgármester, csatlakozva ahhoz a gondolatsorhoz, amit Győriványi Dániel kezdett meg. A megnyitónak is helyet adó Vigántpetend polgármestere elmesélte, ő maga is milyen átalakuláson ment át a megnyitót megelőző néhány hónapban. Hogy miként jutott el a teljes ellenállásból – amikor először hallotta, hogy egy szobrász újrahasznosított anyagokból szeretne valamit létrehozni egy kiszáradt almafa maradványánál, csipőből úgy reagált rá: “szemétből ott nem lesz szobor” – odáig, hogy személyesen segítette annak létrejöttét. Ahogy fogalmazott, ez a művész, Tóth Tamás, mutatott neki egy olyan nézőpontot, amin keresztül már ő is a sajátjának, a faluénak tudta érezni a különös alkotást.

A megnyitót követően a jelenlévők közösen járták végig a túraútvonal gyalogosan is bejárható 3-3,5 kilométeres szakaszát. A megnyitót, ahogy a túrát is a projekt ötletgazdája és megvalósítója, Kovács Rózsa celebrálta, kihasználva az alkalmat, hogy a jelenlévő (kul)túrázó alkotóművészeket is megszólaltassa. “Az alkotói héten együtt fejezték be a műveiket nemzetközi hírű, fiatal pályakezdő vagy épp helyi művészek, valamint a kapolcsi Kunszt Kollektív művészetterápiás csoport tagjai – mesélte –, akiket a közös szándék kötött össze. Szeretetteljes hangulatban telt a hét. Az eredmény pedig magáért beszél: a művek sokszínűen hordozzák azt, amit a művész megmutat magából és a tájból. A tájban kiránduló látogatók pedig újabb személyes értelmezéshez és élményhez juthatnak általuk.”

Ilyen összefogásra utoljára talán 30 évvel ezelőtt volt példa a Kapolcsi Művészeti Napok kezdeténél – hangzott el a megnyitón Márta Istvántól, aki a völgyfesztivál alapítója. A Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet elnöke kiemelte: a HÍD Tájművészeti Ösvény az Egylet által szervezett “Eger-víz patakművészeti őrség 13 településen a Balaton északi partján” című projekt egyik legfontosabb eseménye. Az őszig tartó, a Veszprém-Balaton2023 Európa Kulturális Főváros által támogatott rendezvénysorozat, azon belül a HÍD-projekt egy közös álom, melyet sokak közreműködésével, segítségével, szeretetével sikerült megvalósítani.

És bár az április 30-i megnyitóval az alkotóhét lezárult, ahogy Kapolcs polgármestere, Márvány Péter mondta: “én nem tekintem ezt végpontnak. Ez a megnyitó itt valaminek a kezdete…”