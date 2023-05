Molnár Balázs magángyűjtő mesélt a kezdetekről és arról is, hogy folyamatos munkát jelent matuzsálemi korú gépeinek karbantartása. Megmutatta gyűjteménye legféltettebb és legkülönlegesebb darabjait is, s mesélt arról az élményről, amikor Nagy István agrárminiszter meglátogatta és kitüntette.

A Dutramúzeum nagyszabású programmal ünnepli születésnapját. A rendezvényre várnak minden gépészt és nosztalgiázni vágyót május 27-én. Meglepetésekkel is készülnek, Dutrát és Hofherr traktort is beindítanak szombaton, de a nap fénypontja az lesz, amikor a nagy Nicholson Diesel malommotor felbőg. Érdemes podcastműsorunkat hallgatni, hiszen sok érdekesség kiderül a Dutrák és a magyar gépgyártás múltjáról.