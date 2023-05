Kaposváron szombaton délelőtt ballagtak el a Táncsics Mihály Gimnázium 2018, 2019-es évfolyam diákjai. A fiatalok a régi főbejáraton keresztül sétáltak ki az erre az időre lezárt Bajcsy-Zsilinszky utcára, hogy a Szent Imre utcán végig ballagva az iskola főbejáratán térjenek vissza még egyszer utoljára alma materükbe.

Útjuk közben megkoszorúzták Táncsics Mihály szobrát, valamint réztáblát avattak az aulában található életfán is. 126 diák fejezte be tanulmányait a gimnáziumban, rengeteg élménnyel és tudással gazdagodva. „Az ember azért van a világon, hogy éljen, nem azért, hogy létezzen. Nem szabad elvesztegetnem az időmet arra, hogy meghosszabbítsam a napjaimat, hanem az időmet kell kihasználnom.” Az ünnepi műsort ezzel a Jack London idézettel nyitották meg az alsóbb éves diákok. A Táncsics Mihály Gimnázium ünnepi műsorában is elhangzott, amit több somogyi iskola is idézett már: egy különleges évad ballag most el, hiszen korábban soha nem látott vírusjárvány írta felül az oktatási rend több évtizedes hagyományait és szabályait.