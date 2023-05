Szeretett nagymamája körül a konyhában sertepertélni Németh Tamás. – Balatonmáriafürdőn a nagyszüleim egy vállalati üdülőt üzemeltettek és szinte ott nőttem fel – mondta Németh Tamás. – Palacsinta volt az első étel, amit önállóan elkészítettem. A kaposvári Széchenyi-iskolában szereztem szakács képesítést, s folyamatosan képeztem magam. Az elmúlt tizenöt évben nagy szállodák konyhafőnökeként dolgoztam.

Fotó: N.L.

Gyenesdiáson két vendéglátóhelyet üzemeltetett, ahol grill- és barbecue ételeket készített. – A 2020-as év megpecsételte a sorsát mindkét éttermemnek – mondta. – Több motoros barátom is rendszeres vendégem volt Gyenesdiáson és tőlük jött az ötlet, hogy az új éttermüknek legyek én a séfje. Közösen álmodtuk meg ezt a helyet. Itt azt csinálhatok, amit szeretek. Sok étterem megír egy étlapot és körömszakadtáig ragaszkodnak ehhez, a rántott hústól a pörköltig. És ha nem kaptak hozzá minőségi alapanyagot, akkor is elkészítik. Én csak olyan ételt adok ki a kezemből, amit én is megennék, rosszabbat soha – mondta el Németh Tamás, akinek a keze beszélgetés közben sem pihent. Pisztrángot sütött egészben és faszénen pirított spárgát kínált mellé, utána marhából bolognait főzött, amit sült csirke és oldalas követett.

– Minden jó konyhán annak kellene lennie a működési iránynak, hogy szezonális zöldségeket használnak fel az ételekhez – mondta. – Múlt héten friss spenótot hoztunk, amit egy héten át használhattam különböző ételekhez. Jó konyhatechnikával lehet játszani a rossz alapanyaggal, de csak 50–60 százalékos ételt lehet elkészíteni belőle – emelte ki a séf. Sosem használ a tálaláshoz díszítést, hanem a színekkel és formákkal játszik.

– Nagyon sokat fejlődött a balatoni vendéglátás, igaz az alapanyagárak drágulása nem segített rajta. Kevés jó étterem működik a déli parton, hiányzik az erős középmezőny – mondta el Németh Tamás. Megjegyezte: bízik benne, hogy több fesztiválon bemutatkozhat a közeljövőben, valamint egy pécsi étteremben és egy ötcsillagos szállodában is készít finomságokat hétvégente. – Nem minden a pénz, nagyon fontos, hogy szeressük is azt, amit csinálunk, mert lelkesedés és alázat nélkül nem megy – emelte ki a mesterszakács.