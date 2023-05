Egy nagyon érzékeny, ugyanakkor jól pörgő szegmensbe tört be a Sanghai Automotive International Corporation (SAIC) kínai autógyár, új modelljével, a továbbra sem kreatív nevű MG 4-el. Egy magára valamit is adó márka már nem jelenhet meg tisztán elektromos üzemű modell nélkül a piacon, így tényleg csak idő kérdése volt, hogy az MG is megalkossa a sajátját. De a feladat nem lehetett könnyű, hiszen az ilyen autók jóval többe kerülnek, mint benzines, esetleg hibrid társaik. Éppen ezért a vásárlók, noha tudják, hogy a technológiát fizetik meg, mégiscsak elvárnak némi luxust a vásárolt autójukban.

A kínába adoptált angol gyerekkel más úton járt most az MG. Ár-érték arányban verhetetlen modellt szerettek volna megalkotni úgy, hogy a használt technológia se legyen elavult, és a vásárló is megkapja a hőn áhított luxusát. Ahogy az a tesztünk alatt kiderült, ez bizony sikerült is nekik.