– Meg lehet nyalni a követ? – kérdezte az egyik versenyző, mielőtt nekiállt a feladatnak. – Persze, de ilyen módszerrel eddig még senki sem próbálta felismerni, hogy milyen kőzetet tart a kezében – mondták kacarászva a szervezők. A tanulók különböző módszereket használtak arra, hogy tökéletesen teljesítsék a feladatokat.

A Lóczy-földrajzversenyen 24 kilencedikes és 25 tizedikes diák vett részt. A terepi fordulóban mindkét korcsportnak 11 feladatot kellett megoldania. Ahhoz, hogy minden tökéletesen menjen, a szögmérőre, az iránytűre, a jó tájékozódási képességre és természetesen az elméleti tudásra is szükség volt. Az egyik állomáshelyen azt kellett megállapítani, hogy a képeken szereplő gazdasági tevékenységeket, mely országokban végzik.

Rottenbacher Benjamin az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumának diákja Budapestről érkezett a versenyre. Lapunknak elmondta, tanárának köszönhetően annyira megszerette a földrajzot, hogy úgy döntött kipróbálja magát. Hozzátette, szeretne a legjobb hét között végezni, és fontos, hogy a maga elé kitűzött célt teljesíteni tudja.

Szlovák-Baris Botond a pécsi Janus Pannonius Gimnázium 10. osztályos tanulója érdeklődésünkre elmondta, szülei földrajztanárok, ezáltal őt is „megfertőzte” a tantárgy, ezért is nevezett be a versenyre. A diák arról is beszélt, próbál megfelelni saját magának, valamint a családjának, és abban bízik, hogy a legjobb tíz tanuló között végez majd.

Dávid János a gyakorlati verseny zsűri elnöke lapunknak elmondta, nagyon fontos, hogy a diákok jól tudjanak tájékozódni a valóságban és ismerjék a térképjelöléseket is, mert a gyorsaság is számít a terepi fordulóban. Bellai László a Munkácsy Mihály Gimnázium földrajztanára, a verseny egyik szervezője érdeklődésünkre elmondta, a döntőt két forduló előzte meg. Az onnét hozott, valamint a döntőben szerezett pontok alapján hirdetnek győztest. A verseny fődíja egy montenegrói tanulmányi utazás, ahová mindkét korcsoport legjobb 7 diákját viszik majd el június végén.

Budapesti és szegedi siker született

A Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny döntőjét a 9. osztályosok között Keresztesi-Kiss Máté a budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanulója nyert. Második helyen Rottenbacher Benjamin az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumának diákja végzett. A harmadik Bajzik Bálint a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanulója lett. A 10. évfolyamosoknál Szőllősy Tamás a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanulója győzött, iskolatársa Szögi Erik, valamint a Hudvágner Márton a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium diákja előtt.