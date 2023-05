Arról mi is írtunk, hogy nagyszabású motoros napot szerveztek május közepére Barcsra, nos jelenthetjük, hogy a kétkerekű járgányokon közlekedő résztvevők megérkeztek. Szépségverseny és hangverseny mellett színes programok várták az érdeklődőket, hiszen nem csak motorosokat vártak a rendezvényre, hanem bárkit, aki jól akarta érezni magát.

Forrás: BarcsMédia

Motorral a környező településeken kívül Debrecenből, Budapestről, Veszprémből és Horvátországból is érkeztek résztvevők. Egy Yamaha TDM850 nyerte a „hangversenyt”, míg a legszebb motor egy nőies, rózsaszín CPI lett. A rendezvényről képgalériát is láthatnak a BarcsMédia Facebook oldalán, videós összefoglalónk is itt lesz majd elérhető az eseményekről.

Forrás: BarcsMédia