A Balatoni Turizmus Szövetség megfigyelései szerint: különösen igaz ez a balatoni régióra, ahol évente mintegy hárommillió vendégéjszakát töltenek el a turisták, ennek jelentős része olyan családoknak köszönhető, amelyek gyermekekkel érkeznek a Balatonra. A szövetség arra hívja fel a figyelmet, hogy több kutatás is azt bizonyítja, hogy a családi utazás előnyei közé tartozik a kommunikáció javulása, a házasság és a családi kötelék erősödése, valamint a felnőttek és a gyermekek általános közérzetének javulása. Május utolsó vasárnapja a Balatonon is a gyermekeké. Ilyenkor számos programmal várják a családokat a tó környékén. Fekete Tamás, a szövetség alelnöke szerint: ezen a napon sokan jönnek majd a Balatonra, hiszen több jó gyerekprogramot szerveznek a régióban. Szerinte ezen a hétvégén a gyerekekkel együtt érdemes kipróbálni azoknak a finomságoknak az egyikét is, amelyeket a Balaton Fagyija választáson a legjobbnak ítéltek. Mint ismert, az idén tizedszer meghirdetett Balaton Fagyija versenyt egy balatonalmádi cukrászda mesterének remekműve, a "Balatoni tövises mangó sorbet" nyerte. A győztes fagylaltot Varga Tamás, az Amaretto Fagyizó cukrászmestere készítette el. A versenyen a Balaton Fagyija mellett három különdíjat is hirdettek: a Bagaméri Fagyizó (Balatonfüred) édes csalogány fagylaltja, a Sissi Kézműves Fagylaltozó (Balatonakarattya) “egyszerűen túrógombóc fagylalt” nevű kreációja, és a Vitorlás Fagyizó (Balatonmáriafürdő.) sajtos-tejfölös lángos fagylaltja kapták a kitüntetést.

Ezeket a helyeket érdemes lehet felkeresni kerékpárral, így a kirándulás jutalma lehet a Balaton egyik legjobb fagyija. Akiknek nincs kerékpárjuk, azoknak azt javasolják, hogy látogassanak el a BalatonBIke365 egyik kölcsönzőjébe. A kirándulók Balatonfüreden, Keszthelyen és Balatonföldváron is találhatnak ilyen kerékpáros központot.

Érdemes lehet ellátogatni a Balatonkenesére is, ha már nyeregbe ült a család. Itt az Eleven cukrászdában kapható Füred Kapitány, a balatoni mesehős kedvenc süteménye, amely mellé most ajándék játékfigura is jár azoknak a gyerekeknek, akik megígérik, hogy a vakáció idején nem csak a telefonjukat nyomogatják majd, hanem kerékpározni is fognak. . A cukrászdában egyébként "szelfi-fagyit" is lehet kapni. A szülőket és gyerekeket arra szeretnék ösztönözni, hogy készítsenek fagylaltjukkal egy közös családi fotót, amelyet aztán osszanak meg a közösségi médiában is. Ezzel is mutassák meg azt, hogy a Balatonon igazán édes az élet.

Akik időben érkeznek, azok Füred Kapitány ajándékai mellé megkapják Kajla legújabb kincsvadászoknak szóló térképét is, amelynek segítségével izgalmas játékban lehet része a családnak. (Tényleg érdemes időben érkezni a cukrászdába, mert a kincsvadászoknak szóló füzetek csak korlátozott számban állnak rendelkezésre.) A fagyis szelfiket már május 20-tól készíthetik a gyerekek a cukrászdában. Aki viszont csak május 28-án jön Balatonkenesére, annak érdemes lesz ellátogatnia a Vak Bottyán strandra is, ahol gyermeknapi buborék show és kutyás suli is lesz.

A fagyizás mellett, több más jó program is várja a gyerekeket és a szülőket a Balatonon. Ezeket a helyszíneket is érdemes kerékpárral megközelíteni. Ilyem például a Gyereknapi Zsongás Balatongyörökön, ahol május 27-én ugrálóvárral, sütivásárra és sok-sok játékkal várják a gyerekeket, majd Kovács Róbert, Görbetükör társulatának színházi előadását, A kiskakas gyémánt félkrajcárját nézhetik meg a gyerekek.

Május 27.-én a vonyarcvashegyi sportpályán a futballé lesz a főszerep. Lesznek itt sportos vetélkedők, önvédelmi bemutatók és különleges fociverseny is.

Gyermeknap környékén kihagyhatatlan a Vöröstói Játékfesztivál is, ahol május 27-29. között várják a gyerekeket. Itt Petanque, sárkányeregetés, matchbox-verseny is lesz, de a legkisebbek megnézhetik a Kisvakond és a világbéke bábelőadást is. Május 28.-án Balatonszárszón is izgalmas programokkal várják a gyerekeket. Lesz például Extreme Bike Show és Ügyességi Bringa Suli is.