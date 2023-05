– Másfél hete érik a fóliában az eper, a sok eső miatt a szabadföldi késik – mondta el Szabó Krisztián, aki kétezer forintért kínálta a csökölyi epret. Tőle pár méterre a délelőtt tíz órára az összes epret eladta Királyné Szakala Márta. – Mezőcsokonyáról érkeztünk és fóliás epret kínáltunk. Sok a termés, de a párás időben felpuhul és gyorsabban romlik. Sajnos a sok eső nem használ már a szabadföldinek, a sorok közül vödörrel mertük ki a vizet – mondta el a termelő.

A sok finomság mellett különleges ajtó kopogtatókat, ballagási csokrokat is kínáltak. László Kinga Keszthelyről költözött Kaposvárra, és kézműves termékeit első ízben mutatta be a piacon. – Van textilfestékkel díszített vászontáska, ami mosható, de vászonképeket és képeslapokat is hoztam – mondta el a kézműves alkotó, aki nyolc éve foglalkozik festéssel.