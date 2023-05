Jótékonysági autós találkozót szervezett a Dél-Dunántúli Opel Klub szombaton a Tesco parkolójába. A kaposvári Kutyatár Egyesületet szeretnék támogatni a tagok által összegyűjtött kutyaeledelek és tisztítószerek segítségével.

- Négy évvel ezelőtt kezdtük egy jótékonysági akció keretében az első megmozdulásunkat, amely a „Négy keréken, a négylábúakért fantázianevet kapta. Ezt a hagyományt szeretnénk minden évben folytatni. A Kutyatár első autója is egy Opel volt, így megvan közöttünk a kapocs. Most úgy döntöttünk, hogy márkafüggetlenné tesszük az akciót, bárkitől szívesen fogadjuk az adományt, nemcsak opelesektől – mondta Király Bettina, aki öt évvel ezelőtt vásárolta első autóját. Ekkor került bele egy márkaközösségbe. Azóta kiismerte az autóját, az összetartó csapatnak köszönhetően. Jelenleg 650 tagja van a közösségnek Tolnába, és Baranyába is szívesen ellátogatnak.

Az akció keretében több mint két bevásárlókocsi telt meg a kutyáknak szánt finomságokkal.