Egyedül, kézen fogva, zenét hallgatva, gyalog és autóval is érkeztek a táncsicsos diákok a hétfői magyar nyelv és irodalom érettségire. A legtöbb végzős magabiztosan lépett be az iskolába és felkészülten várta, hogy 9 órakor elkezdődjön az idei vizsgaszezon.

Fotó: Lang R.

Szabó Zsombor, Vajda Donát és Németh Márton lapunknak azt mondták, a novellaelemzést várják a legjobban. Ez a feladat könnyű és jobban lehet azonosulni a tartalmával. Kiemelték, nem tartanak a vizsgától, mert év közben tanultak és az órákon is mindent elsajátítottak. Szabó Zsombor hozzátette, úgy érzi, hogy Petőfi Sándor valamelyik műve szerepel majd a feladatok között. Kaszti Tündén és Katona Grétán sem látszott az izgalom kezdés előtt. A végzős diákok kérdésünkre elmondták, úgy érzik jól sikerül majd megírniuk az érettségit, és abban bíztak, hogy Mikszáth Kálmán valamelyik műve szerepel a feladatok között.

Fotó: Lang R.

A lányok megérzése végül nem jött be, diáktársuk viszont eltalálta az idei érettségi egyik „főszereplőjét”. A diákoknak az érettségi második felében Petőfi Sándor, Csokonai című művét kellett összehasonlítaniuk Tóth Árpád, Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz című versével. Erre 150 percük volt. A vizsga első felét pedig másfél óra kellett teljesíteniük az érettségizőknek. Ebben a részben egy borokról szóló ismeretterjesztő szöveget értelmeztek a diákok, illetve egy rövid szövegalkotási feladatot oldottak meg.

Az általunk megkérdezett végzősöknek egyik feladatrész sem okozott különösebb fejtörést. Ezt jól tükrözi az is, hogy a kaposvári Nagyboldogasszony Iskolaközpont több diákjai is a befejezési idő előtt már egy órával, délben elhagyta az intézményt. Többségük azonban fél egykor nyitotta ki az iskola ajtaját. Így tett Francsics Barna és Nagy Levente is. A két diák megkönnyebbülve lépett ki az iskolából. Lapunknak elmondták, úgy érzik, az érettségi első felében kicsit sok volt a feladat, és nem mindegyik kérdéshez írták oda, hogy a szövegben pontosan hol kell keresni. Ezzel nagyon sok időt veszítettek. – Az érettségi második része azonban ennél jóval egyszerűbb volt – mondta Francsics Barna. – A novellaelemzést választottam, mert az sokkal könnyebb volt. A szöveg köznyelvi, jól érthető volt és kevesebb lexikális tudást igényelt. Azt gondolom, úgy érzem, hogy 90 százalékos, ötös lesz a vizsgám – tette hozzá a Nagyboldogasszony Iskolaközpont diákja.

Vonyó Vivien, Fülöp Orsolya, Komlóssy Emese és Itvás Bianka is a novellaelemzést választotta. Utóbbi diák érdeklődésünkre azt mondta, nem ismerte Lázár Ervin, A kovács című művét, de mégis azt választotta, mert érthető a szöveg és könnyű beszélni róla. Itvás Bianka hozzátette, leginkább a keddi matematika érettségitől tart. A többi tantárgy várhatóan nem okoz majd számára nehézséget.

Utoljára vizsgáztak a régi rendszerben

A kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium végzősei közül idén 122-en érettségiztek középszinten magyar nyelv és irodalomból. Egy diák magyar mint idegen nyelvből vizsgázott, hárman pedig emelt szintű érettségit tettek. Vámosi László, a Táncsics Mihály Gimnázium igazgatója lapunknak elmondta, a magyar nyelv és irodalom érettségit a diákok idén utoljára még a 2012-es Nemzeti alaptanterv (NAT) alapján írták meg, jövőre azonban más követelmény szerint kell számot adniuk tudásukról. – Több tantárgyból azonban már most is az új 2020-as NAT szerint teljesítenek a diákok – hangsúlyozta Vámosi László. – Az előrehozott érettségizők már ebben a rendszerben vizsgáznak földrajzból, informatikából, illetve digitális kultúrából, és olyan diák is van, aki idegen nyelvből is az új NAT szerint érettségizik – tette hozzá a Táncsics-gimnázium igazgatója.