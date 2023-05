– Kevesen vagyunk – mondta érdeklődésünkre Merencsics Árpád, a nagyatádi Merencsics Autó Kft. ügyvezetője. Az 1992-ben alapított vállalkozás korábban négy gépkocsimárkát is forgalmazott, volt időszak, amikor 16 dolgozót foglalkoztattak, ám a 2008-as gazdasági világválság megrengette az iparágat. A cég hosszú ideje szervizként működik, s hét munkatársnak biztosít megélhetést. Merencsics Árpád szerint korántsem egyszerű új, megbízható munkaerőt találni, a végzősök egy része más szakmára vált, vagy akiknek lehetőségük nyílik rá, Ausztriában, Németországban vagy Svájcban a vendéglátásban helyezkednek el.

Tóth László, a kaposvári Koto Autóház ügyvezetője azt mondta: cégüknél a rezsiköltségek jelentős növekedése volt a legnagyobb probléma. Kiadásaik egy év alatt nagyjából 30-40 százalékkal emelkedtek, csak az áramszámlájuk nagyjából négyszeresére drágult. Ezért a közelmúltban több műszaki korszerűsítést hajtottak végre: napelemet szereltek fel, s hőszivattyús fűtési rendszert is kialakítottak. Kaposváron és Nagykanizsán összesen 65 dolgozót alkalmaznak, s az idén két új szerelő kezdte el náluk a munkát, így egyelőre elegen vannak a csapatban.

A 69 éves Cziráki Ferenc kaposvári autóvillamossági szerelő 1971-ben szerezte meg a képesítését, műhelyét 1981-ben nyitotta meg. A kaposvári vállalkozó szerint a munkaerőhiány egyre inkább érzékelhető Somogyban is, s főként a kisebb vállalkozásokat érintheti. Olykor hallani, hogy a jól felszerelt, komplex szolgáltatást nyújtó, nagyobb szervizek elszippantják a tehetséges, fiatal szerelőket, vagy egyesek inkább külföldön próbálnak szerencsét, mondta.