Mint arról korábban már írtunk a balatonlellei Csilli Choco Bon's alapítója, Földes Csilla is több kreációval indult az idén először meghirdetett Gyulai Pálinka bonbon versenyén. A nevezett édességei közül 5 érmet nyert, s ezzel a legeredményesebb nevező díját is kiérdemelte, a pécsi Heaven's Chocolate Kft.-vel együtt.

A nemes megmérettetésre nevezni lehetett krémtöltelékkel készült kézműves pálinkás bonbonnal; és mivel a fesztiválon idén az év gyümölcse a meggy, külön bírálták a meggypálinka felhasználásával készült édességeket. Földes Csilla is több kreációt nevezett, a legeredményesebb az aranyérmes minősítést elért Irsais bonbonja lett. A balatonlellei csokikészítővel beszélgettünk a Sonline podcast legfrisebb adásában, amelyben kulisszatitkokat is elárult a bonbonkészítésről. Érdemes belehallgatni podcast műsorunkba, mert arról is beszélt a Csilli Choco Bon's alapítója, hogy milyen egy workshopján részt venni, s arról is, hogyan neveli az édességimádó közönséget tudatos fogyasztásra.