Milliós fizetések a vendéglátásban, alig akad munkaerő, drága a lángos és még sorolhatnánk. Ahogy a nyári főszezon előtt felpezsdül a balatoni élet, úgy sejthetjük már előre, hogy milyen témák mentén tematizálja a sajtóközvéleményt. Valójában a csúcsszezon előtti esélylatolgatás nem nevezhető korunk vívmányának, hiszen a balatoni szezonindítással összefüggő veretes írások már 19. századi lapok hasábjain is feltűntek. Talán kevésbé kiszámíthatóan, mint ahogy azt az elmúlt években megszokhattuk, de a cikkek ott voltak. A május 1-i hosszú hétvégén már jól látszott, hogy az emberek megmozdultak, vágynak egy újabb nyárra. A Balaton-part (kevesebb vagy több dolgozóval, drága vagy nem is annyira megfizethetetlen lángossal) vélhetően készen is áll egy újabb főszezonra éppen úgy, ahogy a tóparti turizmus majd két évszázaddal ezelőtti felívelése óta szinte minden évben. Az 1800-as évek vége óta jellemző, hogy a tóparti települések ilyenkor szezon­indító ünnepségekkel gyújtják be a nyári rakétákat.

A nagy klasszikusok között olyan nyárváró ünnepségeket találunk, mint a füredi Vitorlabontó, a keszthelyi Balatoni Évadnyitó vagy Siófok kereken 130 éves Balatoni Szezon­nyitója. Ezek azok a rendezvények, amelyeknek nemcsak múltja, de jelene is van. Vagy volt. Siófokon mintha megfeledkeztek volna arról, hogy az első, tradicionális szezonindító ünnepségnek is kerek évfordulója van idén. Kapott ellenben újabb nevet a pünkösdre szervezett, nagy múltú siófoki rendezvénysorozat, néhány éven belül a harmadikat. Tavaly éppen Pünkösdi Fesztiválnak hívták, idén Rózsaünnep lett belőle.

Az először 1893. júniusában megtartott első Balatoni Szezonnyitó a nevében is emlékeket őriz, hagyományt vinne tovább. Bár a korszellemnek egyértelműen fognia kell az ilyen nagy múltú rendezvényeken is, nevet azért mégsem kellene évente cserélni, hiszen a név maga is védjegy, vagy nevezzük inkább brandnek így 2023-ban.

Ha már Siófokon megfeledkeztek a szezonnyitó kerek évfordulójáról, az ünnep legalább azt megérdemelte volna, hogy a nevét megtarthassa, és ne váljon olyanná, mint a hűtlen asszony, aki évente váltja a férjét, és ezzel együtt a nevét is.