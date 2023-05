A szervezet a hagyományos rendezvényét május 23-án reggel 8 órától tartja a siófoki Piroska csárdában (Zamárdi utca 37.), ahol a Somogy Vármegyei Kormányhivatal és a NAV munkatársai adnak hasznos információkat a vállalkozóknak.

– A tájékozottság nélkülözhetetlen egy jó vállalkozó számára. A jólinformáltság hasznot hajt, helyzetbe hoz. Egy jól működő vállalkozásnál nyugodtabbak lesznek az alkalmazottak és jobb minőségű szolgáltatást tudnak nyújtani – mondta lapunknak Kertész Rezső, somogyi KISOSZ társelnöke. Hozzátette: az idei siófoki fórum a mindig aktuális kérdéseken kívül – mint a foglalkoztatás és az adózás – minden bizonnyal az idén júliustól induló kötelező adatszolgáltatási tevékenységet is érinti majd. Mint ismeretes, ettől a nyártól már nem csak a szállásadóknak, de a vendéglátással foglalkozó üzleteknek is kötelező lesz adatot szolgáltatni a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) felé.

– A vállalkozók igényeinek megfelelően már kétszer elhalasztották az indulást, de a rendszer felállt és júliustól élesedik. Sajnos azt látjuk, hogy a somogyi érintettek kétharmada regisztrált csak és attól lehet tartani, hogy az informatikai szakemberek, pénztárgépes cégek az utolsó pillanatban nem bírják majd kapacitással. Ezért hívtunk szakembert, aki olyan megoldást tud mutatni, ami okostelefonra telepíthető és megkönnyíti a vállalkozók életét – mondta lapunknak Kertész Rezső.

Somogyban a tavaly decemberi adatok szerint 3800 kereskedelmi és 2290 vendéglátóipari vállalkozás működik. A megyei társelnök elmondta: ebben az évben arra is lehetőséget biztosítanak tagjaiknak, hogy olyan vállalkozót is hozzanak a fórumra, aki még nem a KISOSZ tagja.

A szervezet címerével ellátott matricákat osztanak majd a KISOSZ-tag vállalkozóknak, amivel azt szeretnék üzenni e vállalkozások ügyfeleinek: az átlagnál jobban felkészült, megbízható céghez tértek be – tette hozzá a megyei szervezet társelnöke.