Huszonéves fiú volt a legfiatalabb ügyfele Greschner Alíz kaposvári közjegyzőnek, aki végrendelkezés miatt kereste fel.

– Az élethelyzetek befolyásolják az embereket ilyen esetben. A koronavírus-járvány óta még többen tartják fontosnak, hogy végintézkedést tegyenek – mondta el a kaposvári közjegyző. Azt tapasztalja, hogy átlagosan 10–15 százalékkal többen keresik fel végrendelkezés céljából irodáját. – A Magyar Országos Közjegyzői Kamara intenzív kampányának is köszönhető, hogy egyre többen végrendelkeznének. Az életünk és vagyoni viszonyok is bonyolultabbak lettek és emiatt érzékelhető növekedés – emelte ki a kaposvári közjegyző. Megjegyezte: sokszor a második, harmadik házasságból született gyerekek miatt írnak végrendeletet, de például az is gyakori, hogy az élettársak végrendelkeznek egymás javára, ugyanis ők a törvényes öröklési rend szerint nem örökölnek egymás után. Tapasztalja azt is, hogy a házasságkötés előtt egyre több jegyes köt házassági szerződést.

– Általában ingatlanokról, pénzösszegről és gépkocsiról végrendelkeznek, de még sok a tévhit. Mindig azt javaslom a végrendelkezőknek, hogy közjegyző vagy jogi képviselő (ügyvéd) segítségét kérjék a végrendeletük elkészítésénél, mert akkor biztos, hogy nem fog elveszni és jogilag is megállja helyét – emelte ki a kaposvári közjegyző.

Greschner Alíz hozzátette: gyakran előfordul, hogy nem értenek egyet a végrendelettel, de ha az örökhagyó akarata ez volt, akkor beleegyeznek.

– Egyre több esetben tapasztalom, hogy kitagadás is szerepel a végrendeletben, például egy gyermek nem tartja a kapcsolatot a szülővel és érdemtelennek tartják, hogy utánuk örököljenek, régen ilyen esetek csak elvétve fordultak elő – jegyezte meg a közjegyző.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara tájékoztatása szerint örökölni kétféleképpen lehet: végintézkedéssel vagy a törvényi rendelkezések alapján. Amennyiben az örökhagyó után végintézkedés maradt, akkor az öröklés rendjét ez határozza meg. Az örökhagyók többsége egyszer készít végrendeletet, de az is egyre gyakoribb, hogy valaki folyamatosan módosítja a végakaratát.