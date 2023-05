A Tesco felelős és befogadó vállalatként értékeli és tiszteletben tartja a különbségeket, és odafigyel a támogató és biztonságos környezet megteremtésére. A Tesco Akadémia Magyarország legnagyobb kereskedelmi szakképzőhelye, amely a szakmai utánpótlás-nevelés érdekében többek között 18 év alatti tanulók tantermi, digitális, illetve gyakorlati oktatásával is foglalkozik, közölte a vállalat szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

- Több mint 1500 tanuló duális képzése óriási felelősség. A gyerekek több hónapot töltenek együtt évente az áruházi oktatójukkal, ideális esetben bizalmi viszony alakul ki az oktató és a tanuló között. A gyerekek gyakran kérnek segítséget olyan esetekben is, amelyek túlmutatnak a szakmai képzésen. Megosztanak családi, személyes problémákat, de magukkal hozzák a kamaszkor tipikus élethelyzeteit is. A bizalom kiépítése elsődleges fontosságú, ugyanakkor a jó mentor olvasni is tud a fiatalok viselkedéséből, tudnia kell azonosítani azokat a jeleket, amik egyértelműen a fiatalok nehéz helyzetére utalhatnak. A segítségnyújtáshoz vezető helyes út megtalálása a következő, és talán a legnehezebb feladat, ezért éreztük úgy, hogy mi magunk is szeretnénk bővíteni ismereteinket a gyermekvédelem területén. A Hintalovon Alapítvánnyal együttműködve tervezzük kidolgozni a Tesco gyermekvédelmi irányelveit és képezni kollégáinkat. Úgy gondolom, hogy minden duális képzőhelynek tudatosítani kell magában, hogy a diákok ugyan munkavállalónak minősülnek, de ők mégiscsak gyerekek– mondta Balogh Csaba, a Tesco Akadémia intézményvezetője.

- A közösségekért, és azon belül a gyerekekért, az ő biztonságukért és jóllétükért való társadalmi felelősségvállalás elősegítése a Hintalovon Alapítvány egyik kiemelt feladata. NEMECSEK Programunk keretében már több szervezettel működtünk együtt, és örömmel üdvözöljük a Tescót is ebben a körben. Köszönjük a Tesco elkötelezettségét és felelősségteljes hozzáállását, ami példaértékű más cégek számára is. Hiszünk abban, hogy a gyerekek védelme, az őket érintő ügyekben való érdemi részvételük támogatása, és a jogaikat tiszteletben tartó üzleti gyakorlatok meghonosítása nemcsak szervezeti, de társadalmi szinten is egy jobb jövő felé vezet-mondta Rohrböck Kinga, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány ügyvezető igazgatója.