Ezen élőhelyek – az elmúlt időszakok erőltetett erdősítési folyamatainak révén – eltűntek, helyükön ültetvények (erdei fenyő, akác) állnak. A fennmaradt néhány hektárnyi foltokon a nemzeti park igazgatóság szakemberei az elmúlt években pályázat keretében karbantartást, özönnövényektől történő megtisztítást és a cserjésedés visszaszorítását végezték. Ennek eredményeképpen a korábban ismert védett orchideafajok, mint pl. agárkosbor, vitézkosbor, poloskaszagú kosbor növekvő állományai mellett az idei évben óriási meglepetésünkre egy ritka, fokozottan védett növényfaj is szem elé került, a pókbangó. Ez a 10-30 cm magas orchideafaj nevét onnan kapta, hogy vékony, zöld szárain ülő apró, vörösesbarna virágai rovarra, pókra emlékeztetnek. Csak közelről igazán mutatós, élőhelyein – a szárazabb gyepeken – nehezen észrevehető, ezért könnyű eltaposni. A Dráva mentén mindössze két előfordulási helye ismert, melyek közül ez a most felfedezett állománya a nagyobb; több mint 70 virágzó példányt számoltunk és rögzítettünk monitoring adatbázisunkba. Ezáltal is megerősítést nyert, hogy bármilyen csekély méretű területről is legyen szó, a célirányos élőhely- és fajvédelmi beavatkozás, természetvédelmi kezelés jelentős eredményeket hozhat.

A pókbangó természetvédelmi értéke 100.000 Ft.

(Szöveg: Horváth Zoltán)