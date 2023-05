A figyelemfelhívó akcióval a rászoruló hazai gyermekek megsegítésére kívánják ráirányítani a figyelmet. A szervezet május elején meghirdetett pénzadománygyűjtése az országszerte 20 helyszínen 3000 gyermeket támogató Kapaszkodó programjuk megvalósításához járul hozzá.



A segélyszervezet váltócsapatában idén olyan ismert önkéntesek állnak rajthoz, mint Mezei Léda színésznő és Rátonyi Krisztina műsorvezető. A váltófutásban részt vesz Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója és a brit nagykövetség több munkatársa.

Hozzájuk csatlakozik – szimbolikusan – a jelenleg Japánban tartózkodó Iain Lindsay volt magyarországi brit nagykövet, aki a távol-keleti országban fut le egy távot a verseny idején. A Ne csak szurkolj, segíts! csapat örökös tagja magyarországi kiküldetésének idején többször személyesen is részese volt a segélyszervezet futócsapatainak.



Gáncs Kristóf a verseny kapcsán elmondta, hogy az Ökumenikus Segélyszervezetnél a közelgő gyermeknapot körülölelő heteket évek óta a Gyermekek hónapjaként aposztrofálják. Ebben az időszakban számos figyelemfelhívó akciót szerveznek, és országos pénzadománygyűjtést indítanak a rászoruló gyermekekért végzett egész éves munkájuk támogatására. Ebbe a sorba illeszkedik a Ne csak szurkolj, segíts! csapattal idén újra lefutott Ultrabalaton váltóverseny, ahol cél az is, hogy a szurkolókból adományozóvá változtassanak minél többeket. A kommunikációs igazgató kihangsúlyozta: „Nem csak futóként illetve szurkolóként lehet csatlakozni a kitűzött célokhoz. Bárki, aki most a 1353-as adományvonalat tárcsázza, hívásonként 500 forinttal tudja segíteni a szervezet hazai rászoruló gyermekekért végzett egész éves felzárkóztató, illetve esélyteremtő munkáját”.



A pénzadománygyűjtéshez a 1353-as adományvonal mellett a www.segelyszervezet.hu/kapaszkodo oldalon tetszőleges összeggel lehet hozzájárulni. A Ne csak szurkolj, segíts! kezdeményezésről pedig itt található bővebb információ.