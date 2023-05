Az elmúlt napokban Gálvölgyi János színművész rosszulléte szomorú aktualitást adott annak a témának, vajon mennyi idő alatt érnek ki a mentősök a riasztás után egy-egy helyszínre. Lapunk utánajárt, mi a helyzet Somogyban, s kiderült, e tekintetben bizony van okunk büszkeségre. Mentőseink és rendőreink pár perc alatt a helyszínen teremnek a vármegye bármely zugában, ha a sors úgy hozza, hogy szükség van rájuk.

Ám mint olyan sok minden, ez is nézőpont kérdése. Aki bajba kerül, akár az azonnali segítséget is későinek érezheti. Míg aki vígan éli életét, kevesebb figyelmet fordít a szakszolgálatok sebességére. Vagyis a reakcióidő nagyon összetett dolog, és nem csupán a segíteni akarás idejét tartalmazza. Mert abban szerencsére talán senki nem kételkedik, hogy ha bajba kerülünk, a megsegítésünkre létrehozott szervezetek minden esetben késlekedés nélkül reagálnak. Ahogy a köznyelv gyakorta emlegeti: ilyenkor pénz, paripa nem számít, csak hárítsuk el a veszélyt, legyen mindenki biztonságban, a többi ráér később is. Ugyanakkor szerepet játszik a közlekedési morál is abban, mennyi idő alatt jut el a segítség a bajbajutotthoz. Szerencsére ebben is léptünk előre az elmúlt évtizedekben, ami a tájékoztatásra, oktatásra fordított energia mennyiségét tekintve talán nem is annyira meglepő. Sok tehát a változó, de a somogyi mentősre büszkék lehetünk, lehet rá számítani. Ha segítjük, és együttműködünk vele, akkor meg még inkább.



