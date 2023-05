A Csokonai református gimnázium felújításáról, valamint a tornacsarnok fejlesztésének II. üteméről tartottak sajtótájékoztatót szerdán a gimnázium tornacsarnokában. Füstösné Ábrahám Judit igazgató elmondta, az iskola épületének korszerűsítése és a kézilabdacsarnok építése 910 milliós kormányzati forrásból valósult meg. 2018-ban az iskola első emeletének északi szárnyát korszerűsítették, majd 2020 és 2021 februárja között megépült az új tornacsarnok első üteme. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta, most újabb 250 millió forintból hamarosan lehetőség lesz a vizesblokk bővítésére és öltözők építésére.

Szászfalvi László országgyűlési képviselő hozzátette, „Somogy első oskolájának” nem csak szép múltja, hanem szép jelene és a reményt keltő jövője is van. – A tornacsarnok első üteméhez 430 millió forint érkezett, amit az egyház még 30 millió forinttal kiegészített.

Soltész Miklós államtitkár szerdán tovább utazott Somogycsicsóra, ahol bejelentette: az evangélikus templomot is felújítják 38 millió forintból.



Fotó: Gy. J.