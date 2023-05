A hagyományos táborok mellett a Táborfigyelő gyermektábor-összehasonlító portál összegyűjtötte az idei vakáció legérdekesebb, legfurcsább, legextrémebb táborait. Paraszt-wellness vagy egy hónapos katonai kiképzőtábor? Sőt, felfedezheti gyermekét a Barcelona vagy a Juventus focicsapat is!

Paraszt-wellness, tanyasi olimpia és kutyasuttogók

Tanyás gazda tábor, ahol a tábor leírása szerint van lehetőség kipróbálni naponta a paraszt-wellness élményeit, tehenet fejni, sajtot, igazi gyümölcsös házi joghurtot készíteni, csordát terelni, szénát betakarítani, szénás szekeret rakni. A Farm tábor is nagyon népszerű, ahol megtanítják a fiataloknak az állatok etetését, gondozását, sőt a vállalkozó kedvűek kipróbálhatják a túró és sajtgyártást is. Egy keceli Tanyasi Kalandozások táborban mezei kincsek felkutatása, különböző ügyességi feladatok megoldása, csónakázás, állatok körüli teendők mellett kecskesajt készítés, sőt tanyasi olimpia is szerepel a programban. De az állatos programlehetőségek közül nem lehet kifelejteni a gyermek - kutya kommunikációs tanfolyamot sem, ahol a kutyák viselkedését, szokásait, a kutyakiképzés fortélyait ismerhetik meg a gyerekek, igazi kutyasuttogókká válhatnak.

Robotika, mesterséges intelligencia, 3D tervezés

A modern szegmens iránt érdeklődőknek sem kell aggódnia, elérhető idén robotikatábor, dróntábor, mesterséges intelligencia tábor, de foglalható olyan digitális élménytábor, ahol kipróbálhatják a gyerekek a 3D tervezést, nyomtatást, a mikrovezérlők programozását, robotok irányítását, greenboxos kisfilmek készítését is. Sőt, a film és rajzfilmkészítés is terítéken van, egyes nyaralásokon kézzel rajzolt megoldásban, klasszikus metodikával készítenek saját rajzfilmet a gyerekek, míg a másik lehetőség programja egy 3D-s animációs film teljes elkészítésére tanítja a táborozókat.

Dzsungelharcos gyerekek, egy hónapos kiképzés

A katonai, military és honvédelmi táborok témája sok éve még extrémnek tűnt, míg tavaly, a Táborfigyelő felmérése alapján, már a negyedik legkeresettebb vakációs tematika volt. Itt is a klasszikus katonai táboroktól egészen a különleges, sőt merész területekig terjed a kínálat: van olyan military tábor, ahol dzsungel körülmények között hajtanak végre egy missziót a gyerekek, de olyan pest megyei tábor is elérhető, ahol nem csak egy hetes, hanem egy hónapos turnusok is vannak. Azaz elmegy gyermekünk a táborba, és egy hónap múlva látjuk újra.

Most fedezi fel a gyereket a Barca vagy a Juve!

A sporttáborok kínálata is rendkívül széles, a csapatsportoktól, mint kézilabda, röplabda, foci, egészen az egyéni sportokig, mint úszás, görkorcsolya, kajak-kenu, evezés, minden megtalálható. A csapatsportok közül kiemelkednek a spanyol Barcelona és az olasz Juventus labdarúgó csapatok magyarországi táborai, amelyek különösen népszerűek.

Tiktoker, youtuber, podcaster vagy tőzsdecápa

A média és a közösségi média hatása sem kerüli el a táborkínálatot, lehet idén a táborozókból videós, tiktoker, youtuber, podcaster, rádiós, újságíró, blogger, sőt brókernek és tőzsdecápának tanulhatnak a táborozók! Ebben a gazdasági és pénzügyi nyári táborban többek között felderítik a világválságok okait, az értékpapír-kereskedés csínját-bínját és az igazán tuti cégindítás hozzávalóit. A pénzügyi tudatosságot célozzák, szóba kerül a hitel és a befektetés, górcső alá kerülnek olyan pénzügyi fogalmak, mint a kétszintű bankrendszer, az árfolyamok, a betéti és hitelkártya, a tőzsdék és a pénzalapok működése, illetőleg az öngondoskodás, az előtakarékosság és a tanulmányok finanszírozása is.